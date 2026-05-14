"¿Por qué los uruguayos se visten todos iguales?": la explicación de una tiktoker viral en redes sociales

La creadora de contenidos Cate Oliveto compartió un nuevo video en el que intenta responder a una incógnita viral en redes sociales: ¿por qué los uruguayos se visten todos iguales?

En la publicación, de poco más de cinco minutos y rápidamente difundida en TikTok y X (exTwitter), sugiere que las razones detrás de ese fenómeno están vinculadas al costo de vida, lo que afecta a la industria local y a la cadena de consumo.

“Uruguay es un país que tiene problemas como cualquier otro, y uno de ellos es que es muy caro. Por ende, las prioridades de las personas cambian y eso se ve reflejado en la moda”, comentó.

Becas para estudiar en EEUU, España y otros países: qué oportunidades siguen abiertas para uruguayos en 2026

Dos uruguayos que llevaron sus empresas a lo más alto se unen para conquistar a los fondos de capital privado más importantes del mundo con su startup de IA: los planes de Arkimedes

El origen viral del debate, según repasó la influencer, surgió a partir de otro video publicado por las autoras de The Cool Guide, un blog de moda que actualmente también cuenta con una tienda online.

“Las chicas subieron un video caminando por Gorlero contando que querían hacer un contenido para su tienda de moda, donde la idea era ver cómo se vestían los uruguayos. La cuestión fue que se llevaron la sorpresa de que todos estaban vestidos igual y de forma aburrida. Entonces no hicieron ese contenido y publicaron un video diciendo eso. Por todos lados las están funando, como que son argentinas que vinieron a Punta del Este e hicieron ese comentario”, continuó.

Al profundizar en su hipótesis, Oliveto citó una experiencia laboral para respaldar su planteo: “Les voy a dar un ejemplo súper cortito, pero muy gráfico. Una vez trabajé para una marca que llegó a Uruguay desde otro país y que apuntaba a un público de entre 13 y 17 años. La marca se instaló con exactamente el mismo modelo de negocio que tenía en muchos países del mundo, donde siempre funcionaba y era un éxito. ¿Saben qué pasó en Uruguay? No funcionó”.

En esa línea, agregó: “Después de muchos estudios para entender por qué estaban fallando, la respuesta fue muy clara: las niñas de entre 13 y 17 años en Uruguay no tienen independencia económica”.

De acuerdo a Numbeo, la mayor base de datos colaborativa del mundo sobre costo de vida, calidad de vida y otros indicadores socioeconómicos, Montevideo se consolidó en 2025 como la ciudad con el costo de vida más alto de Sudamérica y ocupó el puesto 87 a nivel global.

Conforme al indicador, una persona necesitó en promedio $39.255 mensuales para vivir en la capital, sin contemplar el alquiler.

Oliveto también relacionó la idea de una moda “aburrida” con un problema de salud mental “muy, muy grande” que, según sostuvo, “también se refleja en la forma de vestir”.

“Tenemos una tasa de suicidio altísima. Imagínense lo que hace falta para que una persona llegue a ese punto. Imagínense cómo está la autoestima como para preocuparse por cómo vestirse”, afirmó.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Uruguay es el país con la tasa de suicidio más alta de Latinoamérica, con un índice de 24,8 muertes cada 100.000 habitantes.

El informe muestra una amplia diferencia con otros países de la región: Cuba ocupa el segundo lugar, con un índice de 13,8 suicidios cada 100.000 habitantes, mientras que Venezuela se ubica tercera, con 8,6. En contraste, Perú registra la tasa más baja, con apenas 1,5 casos cada 100.000 habitantes.