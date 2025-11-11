Los 20 programas más vistos de la televisión uruguaya en 2025: cuáles son y cómo miran los espectadores locales

Se revelaron los programas más vistos de la televisión uruguaya del 2025

Ganó la selección uruguaya. Esto no es un dato deportivo, sino televisivo: el programa más visto de la televisión uruguaya de los diez meses y monedas que han transcurrido del 2025 fue el partido que la Celeste le ganó a Perú en el Estadio Centenario en setiembre y determinó su clasificación al Mundial 2026.

Según un ranking de los 20 programas más vistos del año en Uruguay elaborado por la consultora Kantar Ibope Media y al que accedió El Observador, el partido de la selección que transmitió Canal 5 (por decreto gubernamental, que establece que los partidos decisivos de la selección deben ser emitidos por televisión abierta) fue con una amplia diferencia lo más sintonizado.

El programa tuvo una marca de 22,5 puntos de rating, que equivale a 272.227 personas. Cada punto equivale a 12.099 espectadores.

DESPEDIDA El video con el que Candelaria de la Cruz despidió en redes a su abuelo Cacho: "Mi angelito"

El podio lo completan dos emisiones de Canal 10: la transmisión de las elecciones municipales de mayo (que convocaron a 84.000 espectadores), y la final de la edición más reciente de Gran Hermano , el reality show argentino que ganó el uruguayo Tato Algorta, y tuvo prácticamente la misma cantidad de espectadores.

La transmisión electoral de Canal 12, el Desfile de Carnaval, la ceremonia de cambio de mando y el especial que Teledoce emitió ante la muerte de José Mujica fueron otros de los eventos más convocantes del año, que completan el ranking junto a los informativos centrales de Canal 10 y Canal 12, además de los programas de concursos como Bake Off (Canal 4), La Voz Kids, MasterChef y Fuego Sagrado.

El ranking de los 20 programas más vistos del 2025

Programa Canal Puntos de rating (cantidad de espectadores) Uruguay vs. Perú (Eliminatorias) Canal 5 22,5 (272.227 espectadores) Subrayado elecciones municipales Canal 10 6,87 (83.120 espectadores) Gran Hermano gala final Canal 10 6,86 (82.999 espectadores) Desfile de Carnaval Canal 10 6,78 (82.031 espectadores) Elecciones departamentales análisis Teledoce 6,76 (81.789 espectadores) Subrayado Canal 10 6,57 (79.490 espectadores) Gran Hermano Canal 10 6,45 (78.038 espectadores) La Voz Kids Canal 10 6,32 (76.465 espectadores) Elecciones departamentales edición central Teledoce 6,25 (75.618 espectadores) MasterChef Canal 10 6,25 (75.618 espectadores) Subrayado Tarde Canal 10 5,88 (71.142 espectadores) Gran Hermano el reencuentro Canal 10 5,65 (68.359 espectadores) La última charla de Pepe Mujica Teledoce 5,58 (67.512 espectadores) Subrayado domingo Canal 10 5,43 (65.697 espectadores) Fuego Sagrado Teledoce 5,37 (64.971 espectadores) Bake Off famosos Canal 4 5,31 (64.245 espectadores) Caraduras Teledoce 5,18 (62.672 espectadores) Gran Hermano el debate Canal 10 5,02 (60.736 espectadores) Cambio de mando presidencial Teledoce 5 (60.495 espectadores) Sonríe te estamos grabando Canal 10 4,92 (59.527 espectadores)

Cómo miran televisión los uruguayos

A pesar del crecimiento del streaming y de los programas en plataformas digitales, el informe de Kantar Ibope Media señala que la televisión (abierta y el cable) siguen siendo el medio audiovisual preponderante en Uruguay, con una proporción 65-35 del consumo en el reparto con otros contenidos.

Dentro de ese 35% se contemplan Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Apple TV+, Paramount+, Pluto TV, Mercado Play y YouTube.

La empresa consultora marca que desde 2023 se ha producido un alza en el nivel de encendido, en particular durante los días hábiles (de lunes a viernes) en el horario central que va de las 19 horas hasta las 23, cuando se concentran los mayores volúmenes de audiencia.

Según Ibope, dentro de esos horarios los programas más consumidos son los reality shows, seguidos por los informativos.

La mayoría de los uruguayos ven televisión solos: un 65% del visionado es individual, seguido por el visionado en pareja, que suma un 26%.