Teletón Uruguay 2025: la maratón televisiva superó otra vez la meta planteada y alcanzó una cifra millonaria

La clásica maratón televisiva Teletón Uruguay , que apunta a la solidaridad de los uruguayos para ayudar en la rehabilitación de niños y adolescentes, superó otra vez la meta planteada y este año llegó a recaudar más de $145 millones después de un día de transmisión.

El evento se proponía superar una meta económica de $142.720.230, que fue lo que se recaudó en la edición de 2024. En esta ocasión, el último dígito presentado en la noche del sábado fue $145.226.001.

Este año, la recaudación de fondos tuvo como objetivo "crear una sala de exploración para lactantes y primera infancia en el Centro de Montevideo" , algo que desde la institución consideran fundamental ya que el "45% de los nuevos ingresos son menores de 3 años".

RUNNING El ultramaratonista que corre el Desafío Teletón, con 500 kilómetros en 11 días desde Fray Bentos a Montevideo y con su emocionante final este sábado

RESILIENCIA De la Teletón a la Alcaldía: la historia de Agustín Cabrera, el joven de 20 años que quiere transformar Sauce

Además se se busca "desarrollar una segunda Sala de Realidad Virtual, la primera en el Centro de Fray Bentos, con tecnología aplicada a la rehabilitación para potenciar procesos terapéuticos en la región Litoral".

Actualmente el Centro Teletón, en sus sedes de Fray Bentos y Montevideo da atención, tecnología y acompañamiento a más de 1.800 niños y adolescentes cada año. Según la institución, el 95% de sus recursos llegan por lo recaudado año a años durante el evento Teletón.

Como es habitual, las historias de vida fueron el centro del evento, que también contó con la presentación de artistas como La Nueva Escuela, Eté y los Problems, Karibe con K, Kumbiaracha, Piero y Horacio, Jose Damiani y El Reja.