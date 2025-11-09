Teletón Uruguay 2025: la maratón televisiva superó otra vez la meta planteada y alcanzó una cifra millonaria

La clásica maratón televisiva Teletón Uruguay, que apunta a la solidaridad de los uruguayos para ayudar en la rehabilitación de niños y adolescentes, superó otra vez la meta planteada y este año llegó a recaudar más de $145 millones después de un día de transmisión.
El evento se proponía superar una meta económica de $142.720.230, que fue lo que se recaudó en la edición de 2024. En esta ocasión, el último dígito presentado en la noche del sábado fue $145.226.001.
Este año, la recaudación de fondos tuvo como objetivo "crear una sala de exploración para lactantes y primera infancia en el Centro de Montevideo", algo que desde la institución consideran fundamental ya que el "45% de los nuevos ingresos son menores de 3 años".
Además se se busca "desarrollar una segunda Sala de Realidad Virtual, la primera en el Centro de Fray Bentos, con tecnología aplicada a la rehabilitación para potenciar procesos terapéuticos en la región Litoral".
Actualmente el Centro Teletón, en sus sedes de Fray Bentos y Montevideo da atención, tecnología y acompañamiento a más de 1.800 niños y adolescentes cada año. Según la institución, el 95% de sus recursos llegan por lo recaudado año a años durante el evento Teletón.
Como es habitual, las historias de vida fueron el centro del evento, que también contó con la presentación de artistas como La Nueva Escuela, Eté y los Problems, Karibe con K, Kumbiaracha, Piero y Horacio, Jose Damiani y El Reja.