Este viernes comienza una nueva edición de la Teletón Uruguay y esta es la meta económica a la que se quiere llegar

Este viernes 7 y sábado 8 de noviembre se desarrollará una nueva edición de la Teletón Uruguay, el evento televisivo que ya se ha convertido en un clásico y que apunta a la solidaridad de los uruguayos para colaborar con el Centro Teletón, que trabaja en la rehabilitación de niños y adolescentes.
El evento consiste en una maratón televisiva en la que se presentan historias de superación, espectáculos musicales y similares, y donde se busca llegar a una cifra determinada a partir de la colaboración de los televidentes a través de diferentes vías.
Este año, la recaudación de fondos tiene como objetivo "crear una sala de exploración para lactantes y primera infancia en el Centro de Montevideo", algo que desde la institución consideran fundamental ya que el "45% de los nuevos ingresos son menores de 3 años".
Además pretenden "desarrollar una segunda Sala de Realidad Virtual, la primera en el Centro de Fray Bentos, con tecnología aplicada a la rehabilitación para potenciar procesos terapéuticos en la región Litoral".
Para lograrlo, el evento se propone superar una meta económica de $142.720.230, que fue lo que se recaudó en la edición de 2024.
Actualmente el Centro Teletón, en sus sedes de Fray Bentos y Montevideo da atención, tecnología y acompañamiento a más de 1.800 niños y adolescentes cada año. Según la institución, el 95% de sus recursos llegan por lo recaudado año a años durante el evento Teletón.
Dónde se verá la Teletón
La Teletón 2025 será transmitida en cadena nacional por los canales 4, 5, 10, 12, Antel TV y por el canal de YouTube de Teletón.
Durante la emisión las historias de vida serán el centro del evento, y se anunció que los artistas que se presentarán serán La Nueva Escuela, Eté y los Problems, Karibe con K, Kumbiaracha, Piero y Horacio, Jose Damiani, El Reja y muchos más.
Como colaborar
Abitab: Cuenta Fundación Teletón
Santander: Cta. corriente 444 9 444 (pesos, dólares o euros)
BROU: Cta. corriente 001563059-00003 / Caja de ahorro en dólares 001563059-00001
Antel (líneas fijas y móviles con contrato):
• 0900 9970 – $70
• 0900 9150 – $150
• 0900 9500 – $500
• 0900 9900 – $900
Donaciones online: teleton.org.uy/donar