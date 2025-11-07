Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
nubes
Sábado:
Mín  14°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / MARATÓN SOLIDARIA

Este viernes comienza una nueva edición de la Teletón Uruguay y esta es la meta económica a la que se quiere llegar

La maratón televisiva solidaria vuelve este viernes y serán 25 horas de emisión ininterrumpida para lograr una nueva meta económica

7 de noviembre 2025 - 12:06hs
Teletón Uruguay 2024

Teletón Uruguay 2024

Foto: rede sociales Teletón Uruguay

Este viernes 7 y sábado 8 de noviembre se desarrollará una nueva edición de la Teletón Uruguay, el evento televisivo que ya se ha convertido en un clásico y que apunta a la solidaridad de los uruguayos para colaborar con el Centro Teletón, que trabaja en la rehabilitación de niños y adolescentes.

El evento consiste en una maratón televisiva en la que se presentan historias de superación, espectáculos musicales y similares, y donde se busca llegar a una cifra determinada a partir de la colaboración de los televidentes a través de diferentes vías.

Este año, la recaudación de fondos tiene como objetivo "crear una sala de exploración para lactantes y primera infancia en el Centro de Montevideo", algo que desde la institución consideran fundamental ya que el "45% de los nuevos ingresos son menores de 3 años".

Más noticias
javier cercas y el vertigo de un libro que rompio 2000 anos de tradicion en el vaticano: un escritor que no corre riesgos no es un escritor: es un escribano
ENTREVISTA

Javier Cercas y el vértigo de un libro que rompió 2000 años de tradición en el Vaticano: "Un escritor que no corre riesgos no es un escritor: es un escribano"

Los premios graffiti en su edición pasada
MÚSICA

Ganadores de los premios Graffiti 2025: cuáles son el disco, el tema y los artistas del año según el jurado

Además pretenden "desarrollar una segunda Sala de Realidad Virtual, la primera en el Centro de Fray Bentos, con tecnología aplicada a la rehabilitación para potenciar procesos terapéuticos en la región Litoral".

Para lograrlo, el evento se propone superar una meta económica de $142.720.230, que fue lo que se recaudó en la edición de 2024.

Actualmente el Centro Teletón, en sus sedes de Fray Bentos y Montevideo da atención, tecnología y acompañamiento a más de 1.800 niños y adolescentes cada año. Según la institución, el 95% de sus recursos llegan por lo recaudado año a años durante el evento Teletón.

Dónde se verá la Teletón

La Teletón 2025 será transmitida en cadena nacional por los canales 4, 5, 10, 12, Antel TV y por el canal de YouTube de Teletón.

Durante la emisión las historias de vida serán el centro del evento, y se anunció que los artistas que se presentarán serán La Nueva Escuela, Eté y los Problems, Karibe con K, Kumbiaracha, Piero y Horacio, Jose Damiani, El Reja y muchos más.

Como colaborar

Abitab: Cuenta Fundación Teletón

Santander: Cta. corriente 444 9 444 (pesos, dólares o euros)

BROU: Cta. corriente 001563059-00003 / Caja de ahorro en dólares 001563059-00001

Antel (líneas fijas y móviles con contrato):

• 0900 9970 – $70

• 0900 9150 – $150

• 0900 9500 – $500

• 0900 9900 – $900

Donaciones online: teleton.org.uy/donar

Temas:

Teletón Uruguay Televisión

Seguí leyendo

Las más leídas

Francisco Paco Casal se reúne con la AUF en el Estadio Centenario por los derechos de televisación del fútbol uruguayo el 4 de junio de 2025
DERECHOS DE TV

La jugada maestra de Tenfield: apuesta al streaming, no ofertó el cable y observa cómo se mueve ese sublote; salieron a escena tres rivales de peso, Torneos-Directv, Mediapro y Telecom

Raúl Sendic junto a los abogados Ignacio Durán (izquierda) y Gumer Pérez (derecha)
DEFENSA DE SENDIC

Abogado Gúmer Pérez "indignado" con exsocio Ignacio Durán por "violar el secreto profesional" al hablar de la defensa de Sendic

Diego García
PEÑAROL

Secretaría de Género de Peñarol pidió que se le rescinda contrato a Diego García o sea separado del plantel por su causa de abuso sexual: mirá lo que definió el consejo directivo

El presidente del BSE, Marcos Otheguy
MARCOS OTHEGUY

Presidente del BSE fue presentado como licenciado en Historia, pese a que no lo es: "Es un error administrativo", dijo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos