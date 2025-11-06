"Fueron unos lacras": Patricia Madrid reaccionó a los dichos del exabogado de Raúl Sendic sobre el caso del falso título

Patricia Madrid reaccionó efusivamente este miércoles a las declaraciones del abogado Ignacio Durán , quien recordó el período en el que defendió al exvicepresidente Raúl Sendic y dio detalles del manejo político y mediático del caso.

Durante su gestión (entre 2015 y su renuncia en 2017) el exvicepresidente fue objeto de investigación de la Justicia por arrogarse la calidad de licenciado en Genética Humana, así como por el uso irregular de la tarjeta corporativa de Ancap que llevó a la renuncia de su cargo.

El abogado, que representó a Sendic junto a su exsocio Gumer Pérez, dijo este miércoles en una entrevista en el canal de streaming Al Weso del periodista Jorge Balmelli que en ese momento hubo operaciones políticas-mediáticas y definió lo vivido en esos meses como un House of Cards, en referencia a la serie de HBO.

Durán contó que una persona del equipo de prensa de Sendic lo llamaba para informarle qué periodistas lo iban a consultar y a cuáles no debía atender. "Me decía: 'Te van a llamar a las 15:00 de tal medio, lo atendés, te van a tirar todos los centros'. O: 'te va a llamar Fulanito, decí que no podés, este hijo de puta nos mata siempre'" , relató.

Además reveló cuál fue la estrategia que le sugirió a Sendic. Según dijo, después de una audiencia le recomendó hacer una breve declaración: "Loco, tenés que mirar al micrófono y pedirle perdón a la ciudadanía. 'Señores, les mentí, no soy licenciado', y tu declaración dura 15 segundos", contó.

Según su versión, esto no fue tomado por el exvicepresidente porque "tres minutos antes de empezar la conferencia, él recibe una llamada de una persona muy influyente que le dice que no va a hablar una sola palabra de lo que le dijo su abogado".

En 2021 Sendic fue condenado a 18 meses de prisión, cuatro años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y recibió una multa por exceder los "poderes de su cargo" y "apropiarse de dinero estatal".

La periodista Patricia Madrid, que publicó en 2016 una investigación en El Observador que desató la investigación en torno al falso título universitario del líder de la lista 711, reaccionó a la entrevista en su cuenta de X.

"Esperé casi 10 años para escuchar esto… ¿Y saben cuál es la mejor parte? Que lo están escuchando todos ustedes también", escribió la periodista y agregó: "Fueron unos lacras".

Madrid además escribió junto a la periodista Viviana Ruggiero el libro Sendic. La carrera del hijo pródigo, en el que publicaron entre otros detalles las cifras de las compras personales que hizo el político con las tarjetas corporativas de Ancap cuando fue presidente de la empresa pública.

Luego de la transmisión, el abogado Gumer Pérez dijo –en una carta remitida a El Observador– que observó con "absoluta perpejlidad e indignación" las declaraciones de Durán, remarcó que él era el "abogado principal de Sendic" y expresó preocupación por "la violación del secreto profesional" en la que dice que incurre su exsocio.

Finalmente, aclaró que la defensa legal de Sendic "nunca estuvo subordinada a un jefe de prensa" y "nunca recibieron órdenes de hablar o no hablar con determinado medio".

Tras la publicación de la nota, Madrid le dedicó un posteo al abogado: "Felices y “escrachados” días para la caterva de impresentables, empezando por este chichón de piso".