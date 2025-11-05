"Loco, tenés que pedir perdón": el abogado Durán recordó cómo vivió el "House of Cards" que fue defender a Raúl Sendic

El abogado Ignacio Durán relató cómo vivió su trabajo como defensor de Raúl Sendic , expresidente (2015-2017) que debió renunciar a su cargo tras varios escándalos, como la falsa licenciatura en Genética Humana, su cuestionada gestión al frente de Ancap y el uso irregular de la tarjeta corporativa de esa empresa estatal.

Entrevistado por el streaming Al Weso del periodista Jorge Balmelli, Durán recordó ese periodo como "muy dinámico" y con "constantes encrucijadas". "Muchas veces salíamos de una audiencia y nos iba bien y Raúl se mandaba una declaración que no era feliz , o nos iba mal y yo decía que no había que hablar y el equipo de prensa de él decía que sí, que salga a hacer alguna declaración", recordó.

El profesional habló de operaciones políticas-mediáticas y definió lo vivido en esos meses como "un House of cards", en referencia a la serie de televisión norteamericana.

Por ejemplo, narró que una persona del equipo de prensa de Sendic lo llamaba constantemente para informarle qué periodistas lo iban a consultar y a cuál no debía atender. "Me decía: 'Te van a llamar a las 15:00 de tal medio, lo atendés, te van a tirar todos los centros'. O: 'te va a llamar Fulanito, decí que no podés, este hijo de puta nos mata siempre' ", relató.

En este sentido, recordó una nota en que el entrevistador "no paraba de tirar centros". "Todo lo que yo decía era aplausos, y no era tan así", narró.

"Loco, tenés que pedirle perdón a la ciudadanía: señores, les mentí, no soy licenciado".



El abogado @iduran1 habló en #AlWeso sobre la interna del caso Sendic.



El pedido de disculpas que no fue por una llamada de arriba, notas coordinadas "para tirarle centros" y más.

Durán contó un momento de inflexión, no solo en su vínculo con su defendido, sino, a su entender, en la carrera política del frenteamplista.

"Después que salimos de una audiencia le sugiero a Raúl una estrategia y tres minutos antes de empezar la conferencia, él recibe una llamada de una persona muy influyente que le dice que no va a hablar una sola palabra de lo que le dijo su abogado, que solo hablaba yo", rememoró Durán.

¿Qué le había recomendado su abogado? "Loco, tenés que mirar al micrófono y pedirle perdón a la ciudadanía. 'Señores, les mentí, no soy licenciado', y tu declaración dura 15 segundos", dijo.

"Ahí empezó una soltada de mano que le hicieron a él. Empezó como un proceso de debacle a la interna del Frente Amplio que termina con la renuncia de Raúl al final del cuento", indicó.

El abogado recapituló ideas que "le hicieron ver" en ese momento. "Me dijeron que el político no pide perdón, que la gente se olvida y vuelve a votar. Que el político no baja la cabeza, lo trata de arreglar, pero el perdón no es una opción posible. No soy político ni asesor de imagen, le dije a Raúl que estaba en todo su derecho de hacer eso", manifestó.