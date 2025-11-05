AEBU anuncia paros y corte de horas extras en bancos públicos en medio de negociaciones con el gobierno

Las negociaciones por la renovación del convenio colectivo en los bancos públicos continúan sin alcanzar un acuerdo, y el sindicato de AEBU resolvió incrementar la presión con paros parciales y corte de horas extras en todo el país.

El martes se realizó una nueva instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), con la participación de una delegación de AEBU y representantes del Poder Ejecutivo, encabezados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El presidente del Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU, Roberto Umpiérrez, explicó que, si bien se han registrado algunos avances en la negociación, estos resultan insuficientes para las aspiraciones del sindicato.

“Hay que señalar que venimos trabajando desde el mes de setiembre, no sin dificultades hasta el momento, producto de que la política fiscal del Gobierno se mete constantemente en cualquier intento de avance que hay”, señaló en declaraciones a Radio Camacuá.

En materia salarial, el dirigente destacó como un paso importante que se haya logrado “asegurar que no se pierda salario real en la vigencia del convenio, que es de dos años”, aunque precisó que aún quedan pendientes varias propuestas vinculadas a la productividad.

Otro de los temas abordados en la negociación ha sido el de los cuidados, donde se han registrado “algunos avances”, pero donde todavía “hay mucho margen para mejorar”. Entre los logros parciales, Umpiérrez mencionó la incorporación de licencias especiales para el cuidado de familiares o para asistir a reuniones en centros educativos, así como una “cláusula paraguas” que permitirá al sindicato abordar situaciones específicas en cada banco.

El proceso, sin embargo, se ha visto demorado por la postura del gobierno. Según Umpiérrez, “algo que ha enlentecido muchísimo el proceso de negociación hasta ahora es que el gobierno pretendía que esta discusión se diera a nivel del diálogo social, cuando la realidad muestra numerosos ejemplos de que el ámbito para hacerlo es la negociación colectiva”.

Pese a estos avances parciales, AEBU entiende que el momento exige pasar a una fase de movilización sindical. En esa línea, el Consejo del Sector Financiero Oficial resolvió la realización de paros zonales parciales en los bancos públicos, que afectarán las primeras o las últimas horas de atención al público, dependiendo de la operativa de cada institución. Estos serán comunicados 24 horas antes de su realización, informó el sindicato en su sitio web.

Las medidas se complementarán con el corte de horas extras, una acción que el sindicato aplica habitualmente cuando busca presionar en la negociación. “Es fundamental que los compañeros y compañeras estén presentes en la movilización, porque va a ser determinante para que el próximo jueves 13 —fecha de la próxima reunión del ámbito de rama— podamos empezar a torcer algunos temas que están bastante trancados”, enfatizó el presidente del Consejo.

Umpiérrez advirtió, además, que los paros podrían afectar la atención de pasivos o la distribución de dinero, aunque aclaró que el sindicato espera “que antes de que afecte haya señales del Poder Ejecutivo”.

Entre los puntos que AEBU considera conquistas parciales se destacan el mantenimiento de todos los beneficios previos, la inclusión de una cláusula para negociar cambios de horario y teletrabajo, y la realización de una encuesta sobre riesgos psicosociales en el trabajo.