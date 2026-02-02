Video captó el momento que un policía mató a delincuente que le disparó a la cabeza para robarlo

Un policía de 21 años abatió a un delincuente de 22 e hirió a otro de 18 en la noche de este domingo, cuando ambos intentaron rapiñarlo en la zona de Ruta 1 y Camino Tomkinson, cerca de Pajas Blancas, confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.
Según el relato del funcionario, que vestía de particular, una moto con dos ocupantes lo siguió por la ruta y, al llegar al kilómetro 11, en el cruce con Tomkinson, intentaron chocarlo para robarle la moto. El episodio ocurrió sobre las 23:45 horas.
De acuerdo con la información policial divulgada en primera instancia por Subrayado (Canal 10), el acompañante del birrodado lo apuntó con un arma y efectuó un disparo que impactó en el casco del policía. Ante esta situación, el funcionario respondió con cuatro disparos, que hirieron a ambos atacantes.
Tras los disparos, los delincuentes huyeron hacia una cañada. Uno de ellos ingresó al patio de una vivienda, cuyo propietario llamó al 911 al encontrar a una persona herida. El otro fue hallado sin vida a unos 100 metros del lugar.
Un video publicado por el medio local Info Ciudad del Plata muestra imagen a imagen el enfrentamiento entre el policía y los delincuentes.
El joven de 18 años fue trasladado al Hospital del Cerro con heridas de arma de fuego en el glúteo y la cadera, y se encuentra fuera de peligro.
El fallecido, de 22 años, tenía antecedentes penales por rapiña especialmente agravada y porte y tenencia de arma de fuego, por un delito cometido en 2022, según la información policial a la que accedió el consignado medio. El policía, en tanto, resultó ileso y no le robaron la moto.
En el lugar trabajó la Policía Científica, mientras se analizan cámaras de videovigilancia de la zona. La investigación fue derivada al Departamento de Homicidios y a la Fiscalía de Flagrancia de 5° turno.