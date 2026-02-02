Video captó el momento que un policía mató a delincuente que le disparó a la cabeza para robarlo

Un policía de 21 años abatió a un delincuente de 22 e hirió a otro de 18 en la noche de este domingo , cuando ambos intentaron rapiñarlo en la zona de Ruta 1 y Camino Tomkinson , cerca de Pajas Blancas , confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

Según el relato del funcionario, que vestía de particular , una moto con dos ocupantes lo siguió por la ruta y, al llegar al kilómetro 11 , en el cruce con Tomkinson, intentaron chocarlo para robarle la moto . El episodio ocurrió sobre las 23:45 horas .

De acuerdo con la información policial divulgada en primera instancia por Subrayado (Canal 10), el acompañante del birrodado lo apuntó con un arma y efectuó un disparo que impactó en el casco del policía . Ante esta situación, el funcionario respondió con cuatro disparos , que hirieron a ambos atacantes.

Tras los disparos, los delincuentes huyeron hacia una cañada . Uno de ellos ingresó al patio de una vivienda , cuyo propietario llamó al 911 al encontrar a una persona herida. El otro fue hallado sin vida a unos 100 metros del lugar.

Un video publicado por el medio local Info Ciudad del Plata muestra imagen a imagen el enfrentamiento entre el policía y los delincuentes.

El joven de 18 años fue trasladado al Hospital del Cerro con heridas de arma de fuego en el glúteo y la cadera, y se encuentra fuera de peligro.

El fallecido, de 22 años, tenía antecedentes penales por rapiña especialmente agravada y porte y tenencia de arma de fuego, por un delito cometido en 2022, según la información policial a la que accedió el consignado medio. El policía, en tanto, resultó ileso y no le robaron la moto.

En el lugar trabajó la Policía Científica, mientras se analizan cámaras de videovigilancia de la zona. La investigación fue derivada al Departamento de Homicidios y a la Fiscalía de Flagrancia de 5° turno.