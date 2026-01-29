Un delincuente apuñaló a un joven de 23 años y le robó la torta de cumpleaños que llevaba en sus manos

El chajá rankea alto en una lista mundial de tortas Confitería las familias

Este miércoles en la noche, un joven de 23 años fue apuñalado por la espalda mientras llevaba una torta de cumpleaños en las manos, informó la Jefatura de Policía de Montevideo mediante un comunicado.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

De acuerdo al parte oficial, el joven se encontraba caminando por la calle Constituyente llevando una torta de cumpleaños en las manos cuando, a la altura de la calle Tacuarembó, un delincuente lo apuñaló por la espalda sin mediar palabra y le robó la torta.

Tras esto, y por sus propios medios, la víctima se dirigió a una clínica cercana al lugar del hecho y notificó al 911.

Luego de tomar conocimiento de la situación, personal policial concurre al lugar y encontró a la víctima con una herida de arma blanca con sangrado a la altura de la cadera baja, próxima al glúteo.

Seguidamente de esto, el joven fue trasladado al Hospital Maciel, donde fue atendido tras la herida sufrida. El caso permanece en investigación.