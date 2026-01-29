Dólar
MONTEVIDEO

Un delincuente apuñaló a un joven de 23 años y le robó la torta de cumpleaños que llevaba en sus manos

La víctima sufrió una herida de arma blanca con sangrado a la altura de la cadera baja, próxima al glúteo

29 de enero 2026 - 14:30hs
Este miércoles en la noche, un joven de 23 años fue apuñalado por la espalda mientras llevaba una torta de cumpleaños en las manos, informó la Jefatura de Policía de Montevideo mediante un comunicado.

De acuerdo al parte oficial, el joven se encontraba caminando por la calle Constituyente llevando una torta de cumpleaños en las manos cuando, a la altura de la calle Tacuarembó, un delincuente lo apuñaló por la espalda sin mediar palabra y le robó la torta.

Tras esto, y por sus propios medios, la víctima se dirigió a una clínica cercana al lugar del hecho y notificó al 911.

Luego de tomar conocimiento de la situación, personal policial concurre al lugar y encontró a la víctima con una herida de arma blanca con sangrado a la altura de la cadera baja, próxima al glúteo.

Seguidamente de esto, el joven fue trasladado al Hospital Maciel, donde fue atendido tras la herida sufrida.

El caso permanece en investigación.

