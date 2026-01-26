La Policía investiga el asesinato de dos hombres en distintos puntos de Montevideo

Dos homicidios fueron registrados en las últimas horas en Montevideo , uno en la madrugada de este lunes y otro en la noche del domingo , según informó la Jefatura de Policía de Montevideo .

En la madrugada de este 26 de enero , personal de Investigaciones fue derivado por el Centro de Comando Unificado a la zona de las calles Alaska y Miguel Coppetti , tras una denuncia por una persona herida de arma blanca .

Al llegar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un hombre de 32 años , con antecedentes penales , que se encontraba caído en la vía pública y sin signos vitales . En el mismo sitio fue localizada una mujer de 35 años , quien presentaba una herida de arma blanca en el miembro inferior izquierdo .

La mujer fue trasladada por un móvil policial al Hospital del Cerro , donde el médico de guardia diagnosticó: “ herida de arma blanca en miembro inferior izquierdo, no reviste gravedad ”. Tras ser entrevistada, la víctima manifestó que no radicaría denuncia por lo ocurrido.

En la escena se observaron manchas de sangre que se extendían desde la calle hasta el interior de una vivienda ubicada a unos 30 metros del lugar donde fue hallado el cuerpo. En el procedimiento trabajaron Policía Científica y personal del departamento de Homicidios.

La Fiscalía de Homicidios de 4.º turno fue informada y dispuso la presencia de Policía Científica para el relevamiento de indicios, además de “toda diligencia para el esclarecimiento del hecho”.

Joven de 27 años baleado en barrio Peñarol

El segundo homicidio ocurrió el sábado 25 de enero en horas de la noche, en las inmediaciones de Camino General Máximo Santos y Salamanca, en la zona del barrio Peñarol. El hecho fue detectado a través del sistema ShotSpotter, que alertó sobre presuntos disparos de arma de fuego en la zona.

En ese lugar, un hombre de 27 años, también con antecedentes penales, resultó herido de bala y fue trasladado por familiares a un centro de salud, sin que se aportara información sobre las circunstancias del ataque.

En el nosocomio, el médico de guardia diagnosticó: “múltiples heridas de arma de fuego: tres vitales, dos precordiales y una en cráneo”, y posteriormente se constató su fallecimiento.

Personal médico informó además que, durante el traslado del herido, uno de los presuntos hermanos de la víctima profirió amenazas de muerte hacia los presentes, manifestando que los mataría si no lograban salvar al joven, quien finalmente murió. Ese hombre no se encontraba en el lugar al arribo de la Policía.

La Policía continúa trabajando en la investigación de ambos hechos.