Tacuarembó: un niño de 12 años murió tras chocar en moto contra una camioneta en Ruta 6

Un niño de 12 años murió en un accidente

Un niño de 12 años murió en Tacuarembó tras chocar contra una camioneta en la Ruta 6 , en la localidad de Caraguatá, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía del departamento a El Observador.

De acuerdo con el parte oficial, el siniestro tuvo lugar a las 17:15 de este lunes a la altura del kilómetro 308 .

El menor, quien estaba conduciendo una moto pollerita , circulaba por la ruta de oeste a este rumbo a la ciudad de Tacuarembó, mientras que el conductor de la camioneta, un hombre de 37 años , lo hacía en dirección norte a sur.

En cierto momento, y por razones a determinar, terminaron chocando. El conductor del auto resultó ileso y el menor sufrió un politraumatismo grave, siendo rápidamente trasladado a un centro médico cercano .

Tras varias horas, sobre la noche, el niño de 12 años terminó falleciendo en el hospital del departamento.

Al conductor de la camioneta se le practicó una prueba de espirometría, que arrojó resultado cero. Según confirmaron fuentes del caso a El Observador, el hombre circulaba con seguro y libreta vigente.

En la escena del accidente trabajó personal de Policía Científica, realizando los relevamientos correspondientes del caso.

El caso está en manos del fiscal de Tacuarembó de 1º Turno, Cristian Bueno, quien dispuso las primeras diligencias del caso, así como la conducción del hombre a Fiscalía para declarar.