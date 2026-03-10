Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Nacional / CHILE

Reunión con Boric y asunción de Kast: así será la agenda de Yamandú Orsi en Chile

Además de Orsi, asistirán a la ceremonia el rey Felipe VI de España, el argentino Javier Milei, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva o el ecuatoriano Daniel Noboa, entre otros

10 de marzo 2026 - 11:39hs
El presidente de la República, Yamandú Orsi

El presidente de la República, Yamandú Orsi

Foto: Presidencia de la República

El presidente de la República, Yamandú Orsi, viajará este martes a Chile en el marco de la asunción de José Antonio Kast como nuevo presidente.

Según pudo saber El Observador, está previsto que el mandatario llegue al país trasandino en horas de la tarde y se reúna sobre las 19:00 con el todavía presidente, Gabriel Boric.

El encuentro se desarrollaría en el Palacio de La Moneda, la sede de Presidencia, en Santiago de Chile.

Tras esto, y durante el miércoles, el mandatario asistirá en el Salón de Honor del Congreso Nacional, en Valparaíso, a la asunción de Kast como nuevo presidente de Chile.

Además de Orsi, asistirán a la ceremonia el rey Felipe VI de España, el argentino Javier Milei, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva o el ecuatoriano Daniel Noboa.

Confirmaron también su asistencia el boliviano Rodrigo Paz, el paraguayo Santiago Peña, el panameño José Raúl Mulino, el dominicano Luis Abinader, el costarricense Rodrigo Chaves y el hondureño Nasry Asfura.

Se esperaba que la cita congregase a los principales líderes de la ultraderecha mundial, a los que Kast visitó en varios viajes entre diciembre y febrero, pero finalmente no estarán el húngaro Viktor Orbán, el salvadoreño Nayib Bukele y la italiana Giorgia Meloni.

Se había especulado además con la participación del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pero al final viajará el subsecretario Christopher Landau.

Más tarde, ya en Santiago, Kast ofrecerá un discurso desde La Moneda (sede del Gobierno), convertido ya en el noveno presidente del país desde que recuperó la democracia.

Con información de EFE

