Conductor que protagonizó accidente en Ruta 14 dijo haber sido "encandilado por el sol": madre e hija siguen en CTI, pero estables

Otra de las ocupantes, una adolescente de 13 años, continúa internada en sala de pediatría y se encuentra estable

9 de marzo 2026 - 12:45hs
siniestrolavalleja

Una niña de tres años permanece internada en el CTI del hospital Pereira Rossell tras resultar gravemente herida en un siniestro de tránsito ocurrido el domingo en Ruta 14, entre la localidad de Zapicán y la ciudad de José Pedro Varela, en el departamento de Lavalleja.

Según declaró el conductor, todo comenzó cuando fue encandilado por el sol, lo que le hizo perder el dominio de la camioneta, que terminó despistando a la altura del kilómetro 289 sobre las 15:00.

En el vehículo viajaba una familia compuesta por cuatro personas.

El hecho fue reportado al servicio de emergencias 9-1-1 y derivado a personal policial de la zona. Cuando los efectivos llegaron al lugar, constataron que los ocupantes ya habían sido trasladados en un vehículo particular hacia José Pedro Varela.

Estado de los heridos

Posteriormente, los lesionados fueron derivados al hospital de Treinta y Tres.

El conductor recibió el alta médica, mientras que la madre de la niña, una mujer de 34 años, permanece internada en CTI en estado estable, luego de ser intervenida quirúrgicamente por una perforación en el hígado y una fractura en el hombro izquierdo.

Otra de las ocupantes, una adolescente de 13 años, continúa internada en sala de pediatría y se encuentra estable.

Debido a la gravedad de sus lesiones, la niña de tres años fue trasladada posteriormente a Montevideo, donde permanece internada en cuidados intensivos en el hospital Pereira Rossell.

La investigación del caso

En el lugar del siniestro trabajaron Policía Científica, Bomberos, efectivos de la Seccional 11ª y Policía Caminera.

La investigación quedó a cargo de la Policía bajo lineamientos de la Fiscalía, que busca determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el despiste.

