/ Nacional / RUTA 14

Grave siniestro de tránsito en Lavalleja: una niña de tres años, una adolescente de 13 y una mujer de 34 están en CTI

El conductor, un hombre de 44 años, sufrió lesiones leves y posteriormente fue dado de alta; la espirometría realizada arrojó resultado negativo

9 de marzo 2026 - 8:19hs
siniestrolavalleja

Un siniestro de tránsito grave ocurrido en la tarde del domingo 8 de marzo dejó a tres personas con lesiones de entidad, entre ellas una niña de tres años que fue trasladada a Montevideo en estado reservado, informó Policía Caminera.

El hecho se registró sobre las 16:10 en el kilómetro 290 de la Ruta 14, en el paraje Retamosa, en el departamento de Lavalleja, según informó la Policía.

De acuerdo con la información primaria, una camioneta que circulaba de oeste a este con cuatro ocupantes perdió el dominio al tomar una curva, por causas que aún se investigan. El vehículo despistó y volcó, quedando finalmente en la faja natural sur en posición normal.

El conductor, un hombre de 44 años, sufrió lesiones leves y posteriormente fue dado de alta. La espirometría realizada arrojó resultado cero, indicaron las autoridades.

En tanto, una mujer de 34 años y una adolescente de 13 resultaron con lesiones de entidad y permanecen internadas en cuidados intensivos del Hospital de Treinta y Tres.

Una niña de tres años, también ocupante del vehículo, fue trasladada desde ese centro de salud a Montevideo en estado reservado, debido a la gravedad de sus lesiones.

Según detalló la Policía, antes de la llegada de los efectivos los lesionados fueron trasladados en vehículos particulares hasta la ciudad de José Pedro Varela y posteriormente derivados al Hospital de Treinta y Tres.

El caso es investigado por personal de la Seccional 9ª de Lavalleja, que trabaja para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

