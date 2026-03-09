Grave siniestro de tránsito en Lavalleja: una niña de tres años, una adolescente de 13 y una mujer de 34 están en CTI

Un siniestro de tránsito grave ocurrido en la tarde del domingo 8 de marzo dejó a tres personas con lesiones de entidad , entre ellas una niña de tres años que fue trasladada a Montevideo en estado reservado , informó Policía Caminera .

El hecho se registró sobre las 16:10 en el kilómetro 290 de la Ruta 14 , en el paraje Retamosa , en el departamento de Lavalleja , según informó la Policía.

De acuerdo con la información primaria, una camioneta que circulaba de oeste a este con cuatro ocupantes perdió el dominio al tomar una curva, por causas que aún se investigan. El vehículo despistó y volcó , quedando finalmente en la faja natural sur en posición normal .

CONSEJO DE MINISTROS Yamandú Orsi reúne este lunes a su Consejo de Ministros con plan de seguridad y Ministerio de Justicia como ejes

MONTEVIDEO La Policía investiga el hallazgo de restos óseos en edificio de Parque Batlle: ITF realiza pericias para determinar origen

El conductor, un hombre de 44 años , sufrió lesiones leves y posteriormente fue dado de alta. La espirometría realizada arrojó resultado cero , indicaron las autoridades.

En tanto, una mujer de 34 años y una adolescente de 13 resultaron con lesiones de entidad y permanecen internadas en cuidados intensivos del Hospital de Treinta y Tres.

Una niña de tres años, también ocupante del vehículo, fue trasladada desde ese centro de salud a Montevideo en estado reservado, debido a la gravedad de sus lesiones.

Según detalló la Policía, antes de la llegada de los efectivos los lesionados fueron trasladados en vehículos particulares hasta la ciudad de José Pedro Varela y posteriormente derivados al Hospital de Treinta y Tres.

El caso es investigado por personal de la Seccional 9ª de Lavalleja, que trabaja para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.