Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
30°C
cielo claro
Lunes:
Mín  22°
Máx  30°

Siguenos en:

/ Nacional / FUGA

Tres adolescentes se fugaron de un centro del Inisa en Montevideo y son buscados por la Policía

Ocurrió este sábado por la noche en el centro ubicado en Bulevar Artigas y Cufré

25 de enero 2026 - 13:46hs
INISA
Foto: Martin Martinez / FocoUy

Tres adolescentes se fugaron este sábado en la noche de un centro de reclusión del Inisa en Montevideo.

La Jefatura de Policía de Montevideo detalló que dos de los fugados tienen 18 años y el tercero tiene 17. Estaban recluidos en el Centro ETTI, ubicado en Bulevar Artigas y Cufré.

"Se fugaron mediante daños en rejas en momentos en que se había producido un desorden dentro de dicho centro", indicó la Policía.

Más noticias
Jaime Saavedra, presidente del Inisa
PREOCUPACIÓN

Director de Inisa advirtió sobre el sicariato cometido por menores de edad: "Es un fenómeno nuevo en Uruguay"

Inisa presentó el proyecto Cosechando Esperanzas
PRESENTACIÓN

Con la presencia de Orsi y Lacalle Pou, Inisa presentó proyecto para reinserción laboral de adolescentes infractores

El directorio del Inisa emitió un comunicado en que dio cuenta del hecho, ocurrido sobre las 20:00, y sumó algunos detalles: "Ocurrió mientras funcionarios del Instituto intervenían ante una agresión de alto riesgo contra uno de los adolescentes, priorizando de forma inmediata la protección de su vida e integridad física. En ese contexto, éstos adolescentes se valieron de la situación para darse a la fuga".

El caso está en manos de la fiscalía de Adolescentes.

Temas:

Inisa Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

La foto del plantel de Nacional de 2026
EN VIVO

Nacional le ganó 1-0 a Deportes Concepción con gol de Lucas Rodríguez en su primer partido del 2026, en el que debutó Maximiliano Silvera

Carnaval: el concurso tendrá etapas el lunes 26 y martes 27 de enero y luego seguirá el jueves 29.
CARNAVAL 2026

No arrancó el concurso de carnaval y ya hay una etapa suspendida (y no es por lluvias)

El subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, y el ministro Gabriel Oddone
DISCUSIÓN

Impuestos, IRPF, Fonasa y tarifas: los argumentos del gobierno para defender los cambios que la oposición señala como "ajuste fiscal"

Críticas al aumento de impuestos, foco en Venezuela y llamado a la unidad partidaria: los temas que dominaron el encuentro anual herrerista
ENCUENTRO

Críticas al aumento de impuestos, foco en Venezuela y llamado a la unidad partidaria: los temas que dominaron el encuentro anual herrerista

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos