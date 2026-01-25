Tres adolescentes se fugaron de un centro del Inisa en Montevideo y son buscados por la Policía

Foto: Martin Martinez / FocoUy

Tres adolescentes se fugaron este sábado en la noche de un centro de reclusión del Inisa en Montevideo.

La Jefatura de Policía de Montevideo detalló que dos de los fugados tienen 18 años y el tercero tiene 17. Estaban recluidos en el Centro ETTI, ubicado en Bulevar Artigas y Cufré.

"Se fugaron mediante daños en rejas en momentos en que se había producido un desorden dentro de dicho centro", indicó la Policía.

El directorio del Inisa emitió un comunicado en que dio cuenta del hecho, ocurrido sobre las 20:00, y sumó algunos detalles: "Ocurrió mientras funcionarios del Instituto intervenían ante una agresión de alto riesgo contra uno de los adolescentes, priorizando de forma inmediata la protección de su vida e integridad física. En ese contexto, éstos adolescentes se valieron de la situación para darse a la fuga".

El caso está en manos de la fiscalía de Adolescentes.