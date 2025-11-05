Dólar
/ Nacional / PREOCUPACIÓN

Director de Inisa advirtió sobre el sicariato cometido por menores de edad: "Es un fenómeno nuevo en Uruguay"

El director del centro, Jaime Saavedra, dijo que incluso se han detectado casos de menores extranjeros que vienen a Uruguay #con el fin de realizar estos crímenes"

5 de noviembre 2025 - 12:55hs
Jaime Saavedra, presidente del Inisa

Jaime Saavedra, presidente del Inisa

El director del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Jaime Saavedra, advirtió este miércoles que el sicariato cometido por menores de edad representa un fenómeno nuevo en Uruguay y reconoció que preocupa a las autoridades.

En declaraciones al programa 8AM (Canal 4), Saavedra explicó que la presencia del narcotráfico en el país tuvo un impacto directo en los adolescentes en conflicto con la ley penal, dificultando los procesos de tratamiento, acompañamiento y rehabilitación dentro del sistema. "La presencia del narcotráfico ha influido significativamente en la manera en que los adolescentes se vinculan con la violencia", dijo.

El jerarca señaló que, en los últimos cinco años, especialmente desde 2020, ha habido un aumento en los delitos relacionados con estupefacientes. Sin embargo, destacó que, aunque la cantidad de homicidios cometidos por menores no ha aumentado significativamente según los registros históricos, se han presentado "situaciones nuevas y más impactantes".

Saavedra también mencionó que, en algunos casos, se ha constatado la presencia de menores extranjeros que llegan al país con el objetivo de cometer delitos por encargo, específicamente sicariato, lo cual agrava aún más el desafío institucional. "Hemos detectado menores extranjeros que vienen a Uruguay con el fin de realizar estos crímenes", subrayó.

El director del Inisa reconoció que existe un pequeño grupo de adolescentes considerados de difícil recuperación, pero insistió en que el enfoque debe centrarse en el 90% de los jóvenes infractores que cometen delitos menores y que aún tienen "posibilidades reales de reinsertarse socialmente". "El reto es no perder la oportunidad de reintegrar a la mayoría", concluyó Saavedra.

