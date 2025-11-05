Mirá los precios accesibles que fijó Montevideo City Torque para los hinchas y socios de Peñarol por el Torneo Clausura, que tienen beneficios hasta el viernes

Nahuel Herrera de Peñarol ante Montevideo City Torque por el Torneo Apertura

Peñarol retornó este miércoles a los entrenamientos en Los Aromos luego de tener lunes y martes libre tras una semana muy dura en cuanto a lo emocional en la que conquistó dos títulos en cuatro días: la Copa AUF Uruguay y el Torneo Clausura.

Suscribite por USD 3,45 al mes

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Los carboneros pusieron proa hacia el último encuentro de este certamen que será el próximo domingo a la hora 16.30 ante Montevideo City Torque, que fijó precios accesibles.

Como informó este martes Referí, el conjunto celeste cambió de escenario y en vez de jugar en el Parque Viera, finalmente jugará en el Estadio Centenario.

A su vez, varios futbolistas carboneros aprovecharon este martes para ir a pescar a Punta del Este y Leonardo Fernández fue el más destacado.

SELECCIÓN URUGUAYA A 10 días de jugar por fecha FIFA, además de Federico Valverde, hay tres jugadores más que están en duda para la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

BRASIL Candidato a presidente de Gremio criticó ásperamente a Luis Suárez y a un rival en las elecciones que se vienen

Los precios que fijó Montevideo City Torque

Montevideo City Torque fijó precios accesibles para el encuentro ante Peñarol en el Estadio Centenario, y con beneficios hasta el viernes.

Las entradas para ese encuentro ya comenzaron a venderse a través de Cobraticket.

Los mismos son los siguientes: