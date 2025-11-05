Dólar
Mirá los precios accesibles que fijó Montevideo City Torque para los hinchas y socios de Peñarol por el Torneo Clausura, que tienen beneficios hasta el viernes

El conjunto celeste que busca clasificar a la Copa Sudamericana, quiere un escenario con mucho público y lograr una buena recaudación

5 de noviembre 2025 - 14:10hs
Nahuel Herrera de Peñarol ante Montevideo City Torque por el Torneo Apertura

FOTO: @LigaAUF

Peñarol retornó este miércoles a los entrenamientos en Los Aromos luego de tener lunes y martes libre tras una semana muy dura en cuanto a lo emocional en la que conquistó dos títulos en cuatro días: la Copa AUF Uruguay y el Torneo Clausura.

Los carboneros pusieron proa hacia el último encuentro de este certamen que será el próximo domingo a la hora 16.30 ante Montevideo City Torque, que fijó precios accesibles.

Los precios que fijó Montevideo City Torque

Montevideo City Torque fijó precios accesibles para el encuentro ante Peñarol en el Estadio Centenario, y con beneficios hasta el viernes.

Las entradas para ese encuentro ya comenzaron a venderse a través de Cobraticket.

Los mismos son los siguientes:

peñarol
Los precios que fijó Montevideo City Torque ante Peñarol por el Torneo Clausura

Peñarol Montevideo City Torque Torneo Clausura Copa AUF Uruguay Los Aromos precios precios entradas

