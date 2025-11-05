Fiscalía prepara imputación del Betito Suárez, que podría volver a prisión luego de casi tres años en libertad

El fiscal de Estupefacientes Rodrigo Morosoli prepara por estas horas la audiencia de formalización contra varios integrantes de un clan familiar vinculado al narcotráfico y lavado de activos en el barrio Cerro de Montevideo.

Uno de los detenidos es Luis "Betito" Suárez , conocido delincuente de extenso prontuario que es señalado como el líder del clan "Los Suárez".

La audiencia de formalización "posiblemente será este miércoles", indicó el vocero de la Fiscalía General de la Nación, Javier Benech. Sin embargo, el fiscal aún "está reuniendo los elementos", por lo que se podría atrasar hasta el jueves.

Aún se desconoce los delitos que buscará imputarle Morosoli a Suárez , pero podría significar el retorno –al menos de manera cautelar– del delincuente a la prisión luego de dos años y nueve meses, ya que salió del Comcar el 1º de febrero de 2023.

La defensa de Suárez asegura que "Betito" no tiene "nada que ver" con la causa que investiga la Fiscalía y que, entre lunes y martes, terminó con la detención de siete personas y la incautación de droga, armas y autos de alta gama. Según el abogado Diego Cabrera, Suárez tenía droga para consumo personal.

"Betito" fue detenido en el primero de los allanamientos que se produjeron en el marco de la Operación IRO. En una casa abandonada se incautó una pistola nueve milímetros, trece cartuchos, cámaras de videovigilancia, más de $ 6.000, más de 200 gramos de sustancia vegetal, más de dos gramos de sustancia blanca, dos balanzas de precisión y varios celulares.

Al otro día la Policía realizó 15 allanamientos en varios barrios por esta causa y detuvo a otras cinco personas. Además se obtuvo siete vehículos, de los cuales cinco de ellos son de alta gama. También se retuvo una escopeta, una réplica de pistola, municiones y más drogas. En efectivo se incautó más de US$ 3.000 y más de $ 170.000, como también unos 48 celulares.

Para la Policía, Suárez es uno de los delincuentes más peligrosos. Sin embargo, no se conocía que estuviera requerido por ningún delito desde que está en libertad.

En febrero, Suárez fue víctima de un ataque a balazos. Desde una moto le dispararon varias veces mientras estaba en el supermercado de su pareja. Cuatro balazos ingresaron en el cuerpo del delincuente, que horas después de ser operado, salió del Hospital Maciel caminando.

Cuenta con 11 antecedentes penales y estuvo varias veces en prisión.