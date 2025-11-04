Armas, drogas y autos de alta gama: así fue el operativo en el que se detuvo al Betito Suárez en el Cerro

Incautación de la serie de allanamientos que acabó con la detención del "Betito" Suárez

Una serie de allanamientos en el Cerro de Montevideo en el que se encontraron armas, drogas y autos de alta gama terminó con la detención del narcotraficante Luis Alberto "Betito" Suárez , apuntado por las investigaciones como el líder del clan "Los Suárez" .

Además del líder narco, ese lunes se detuvo a otra persona que estaba en el lugar vendiendo drogas .

En ese allanamiento se incautó una pistola nueve milímetros, trece cartuchos , cámaras de videovigilancia, más de $ 6.000, más de 200 gramos de sustancia vegetal , más de dos gramos de sustancia blanca , dos balanzas de precisión y varios celulares.

El allanamiento se concretó bajo el nombre Operación IRO , en el marco de una investigación realizada por el fiscal de Estupefacientes Rodrigo Morosoli , bajo la sospecha que en la construcción abandonada sin uso residencial diurno funcionaba como local de distribución de drogas .

Las autoridades destacaron que en el lugar encontraron seis puertas reforzadas. En la operación participó la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, la Guardia Republicana e incluso la Unidad Aérea de la Policía Nacional. Esta última permitió monitorear en tiempo real la manzana y sus alrededores.

En la mañana de este martes, se realizaron otros 15 allanamientos en varios barrios de Montevideo relacionados al hecho del día anterior. De estos, cinco personas fueron detenidas y además se obtuvo siete vehículos, de los cuales cinco de ellos son de alta gama.

También se retuvo una escopeta, una réplica de pistola, municiones y más drogas. En efectivo se incautó más de US$ 3.000 y más de $ 170.000, como también unos 48 celulares.

Quién es el Betito Suárez, el apuntado como líder de clan de narcotraficantes del Cerro

Betito Suárez.jpg Instagram de Luis Alberto Suárez

Para la Policía, Suárez es uno de los delincuentes más peligrosos y es apuntado como líder del clan narco "Los Suárez", que opera en el Cerro. Sin embargo, no se conocía que estuviera requerido por ningún delito desde que está en libertad en febrero de 2023.

De hecho, Suárez mantenía hasta este lunes una vida de alto perfil, publicando en redes sus actividades sociales. Por ejemplo, este lunes en la tarde publicó una foto comiendo en un restaurante.

En febrero, Suárez fue víctima de un ataque a balazos. Desde una moto le dispararon varias veces mientras estaba en el supermercado de su pareja. Cuatro balazos ingresaron en el cuerpo del delincuente, que horas después de ser operado, salió del Hospital Maciel caminando. Cuenta con 11 antecedentes penales y estuvo varias veces en prisión.

Nunca estuvo más de cinco años detrás de las rejas y algunas autoridades carcelarias destacaron su "buen comportamiento” mientras estuvo recluido.

De hecho, en su último pasaje por el Penal de Libertad era uno de “los referentes” que logró evitar motines y actuaba como mediador cuando otros reclusos buscaban pelear.

El 22 de noviembre de 2001, el "Betito" pisó la cárcel por primera vez siendo mayor de edad. Fue porque lo encontraron con unos pocos gramos de pasta base. Pasó unos meses tras las rejas y en 2002 volvió porque lo capturaron por un robo.

Luego se sucedieron hurtos, rapiñas, copamientos, hasta que en 2009 tuvo un quiebre y se estrenó en el mundo de la venta de drogas. Entre ese año y 2011 la banda "Los Suárez" dio sus primeros pasos y se consolidó. En 2021, luego de varios años en libertad, cayó por tráfico de drogas. Salió en 2023 por buena conducta.