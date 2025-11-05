Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / CHAMPIONS LEAGUE

El patadón del colombiano Luis Díaz que lesionó gravemente al marroquí Hakimi en la Champions League y temió por llegar al Mundial 2026; mirá el video

La jugada ocurrió en la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League en la que PSG perdió 2-1 de local ante Bayern Múnich

5 de noviembre 2025 - 15:22hs

Paris Saint-Germain quedó aliviado tras la preocupante imagen que dejó Achraf Hakimi abandonando el Parque de los Príncipes en muletas a raíz de la durísima entrada que sufrió de parte del colombiano Luis Díaz durante el encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League en la que perdió 2-1 de local ante Bayern Múnich.

Las pruebas a las que se sometió el lateral derecho de la selección de Marruecos revelan que sufre una rotura de sindesmosis con leve afectación deltoideo.

En otras palabras, sufre un esguince grave de tobillo, pero al menos, podrá estar en el Mundial 2026, algo que tras el encuentro de este martes, era una gran duda.

Hakimi dos meses afuera y se pierde la Copa de África

Dicha dolencia mantendrá a Achraf Hakimi unos dos meses de baja, lo que hace muy complicado que el internacional por Marruecos pueda estar presente en la Copa de África que se disputará entre el 21 de diciembre y el 18 de enero, aunque el futbolista no tendrá que pasar por el quirófano como se temía.

La imagen de la acción en la que cayó lesionado Achraf Hakimi y que le costó una merecida roja a Luis Díaz fue escalofriante. Corría el tercer minuto del adición que había concedido el árbitro Maurizio Mariani en la primera parte cuando el extremo colombiano de Bayern Múnich realizó una pavorosa entrada por detrás al exjugador de Real Madrid, cuyo tobillo izquierdo se dobló de forma espeluznante tras trabar contacto con la pierna del internacional cafetero.

La escena dejó congelados a los presentes, máxime cuando Achraf Hakimi abandonó el estadio en muletas.

Achraf Hakimi Mundial 2026 Bayern Munich París Saint Germain Champions League

