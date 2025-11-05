Nacional, duro contra la prensa que "desinforma": Perchman mencionó a periodistas y medios por difundir "todas las semanas una noticia falsa" del tricolor

Ricardo Vairo y Flavio Perchman brindaron una conferencia en la que la función de la prensa fue uno de los temas centrales , con críticas directas del vicepresidente de Nacional a periodistas y medios que difundieron diferentes noticias contra la institución tricolor, sobre la que, según él, difunden "todas las semanas una noticia falsa" .

El clima de la conferencia fue ameno. El número de periodistas se redujo en comparación a la del anuncio de Jadson Viera como nuevo técnico tricolor, y en este caso no hubo declaración inicial , sino que los periodistas comenzaron con preguntas.

Una pregunta sobre las críticas de Peñarol al arbitraje devino en una crítica a la prensa en general por parte de Vairo , y luego Perchman mencionó a varios medios de prensa y periodistas deportivos que difundieron relatos falsos, algo que recibido con sorpresa y hasta risas por varias de las personas presentes, algunas de ellas mencionadas por el propio vicepresidente.

En una de las primeras consultas, Vairo y Perchman fueron consultados sobre las críticas de Peñarol al arbitraje en las "últimas semanas" , en especial del presidente carbonero, Ignacio Ruglio.

El presidente de Nacional aclaró que "Peñarol no solo viene fustigando en el tema arbitrajes, sino en varios temas".

Tras ello, se refirió por primera vez a los medios: "A mí no me molesta responder sobre estos temas, pero me preocupa que mucha parte de la prensa no habla de estos temas de los arbitrajes, en estos días se habló de 'dictadura' (Ruglio en Sport 890) y de cosas que están totalmente desentrenadas. Hasta donde sé, de los últimos 12 torneos Nacional ganó dos, de los últimos 36 clásico no nos cobraron un penal.

Luego, se dirigió directamente a los periodistas presentes, y les dijo que "deberían investigar y contestar sobre estos temas y sacar el relato y llevarlo a los datos". "Y no tener que salir nosotros a contestar cada uno de los temas, en asuntos en los que está claramente expresado que no tienen otro objetivo que generar ruido en el ambiente y provocar a Nacional para ver si de nosotros surge una respuesta", continuó.

"Lo mismo pasó con arbitraje, lo que ocurrió con el estadio de Cerro, lo de Conmebol. Cuando estás criticando todo el día a los estamentos del fútbol, árbitros, AUF, Conmebol, después pretendés que te den una mano. No entiendo cómo se instala ese relato y gran parte de la prensa se dedica a pasar esos relatos y no a investigar, y opinar o contestar sobre lo mismo", agregó.

Las "noticias falsas" que enumeró Perchman, con medios y periodistas incluidos

Minutos después, otro reportero le dijo a Perchman que lo había visto "molesto" en algunas de sus últimas salidas a la prensa, y le preguntó si esto sucedía por algo en concreto.

El vicepresidente declaró que conoce "la filiación del 90% del periodismo", y que hoy "está mucho más parejo que en otras épocas" entre Nacional y Peñarol, pero dijo que entre ambos grupos hay una "gran diferencia": "Los periodistas de Nacional son más periodistas que hinchas y los periodistas de Peñarol son más hinchas que periodistas".

"Entonces, lamentablemente los periodistas de Peñarol subliminalmente y a veces no tanto operan mucho para Peñarol y los hinchas de Nacional se enojan más con Nacional", añadió el dirigente.

En ese sentido, Perchman dijo que "todas las semanas sale una noticia falsa de Nacional".

La injerencia de Nacional en que Peñarol juegue con Cerro en el Tróccoli

Cerro le ganó a Peñarol 2-0 en el Estadio Luis Tróccoli Cerro le ganó a Peñarol 2-0 en el Estadio Luis Tróccoli Foto: Dante Fernández/ Foco Uy

Primero, Perchman recordó algunas noticias, como "'los jugadores no quieren hacer doble horario', 'Nacional está contratando a jugadores que no conozco ni a sus representantes'", y opinó que le "parece bien la información pero no que el periodismo busque el problema y el quilombo, y los malos vínculos" porque "no mejoran el producto ni mejoran el relacionamiento con la gente".

Acto seguido, otro periodista le consultó si creía que existía "mala intención" de parte de los periodistas que publicaban estas noticias. Perchman dijo en primer lugar que "una buena intención no puede haber cuando uno mal informa y da informaciones inexactas", y luego comenzó a enumerar varias críticas concretas contra la prensa.

La primera de ellas fue la de la presunta injerencia de Nacional en que Peñarol vaya al Estadio Luis Tróccoli para jugar contra Cerro, en el marco de la negociación para que el tricolor jugara en el Estadio Centenario con el villero, y señaló a una radio.

"Nacional nunca le pidió a Cerro que Peñalol no jugara en el Tróccoli, y en eso está Ricardo de testigo, porque en la reunión que hicimos con Cerro, de lo único que nos encargamos, de la misma manera que con Plaza Colonia, de la misma manera que con Juventud, fue de la localidad Nacional. El presidente de Cerro fue el que nos dijo en ese momento que como Nacional estaba tomando una postura de ayuda a Cerro, no había ninguna chance que Peñalol jugara fuera del Tróccoli. Pero fueron las palabras y el pedido de Jaureguiverry. Nacional nunca hizo ningún tipo de gestión por ese tema y sin embargo, y sobre todo en un programa de El Espectador Deportes, se daba permanentemente la idea de que yo había incidido para que eso pasara. Y no fue así. Cuando se planteó la posibilidad, yo dije, ‘no fue lo que nos había dicho Jaureguiverry’. Solo eso. Así que, te repito, no puede haber buena intención cuando se informa mal o se dicen cosas inexactas".

La llegada de Quinteros, la reunión con Franzini por las entradas y el contrato de Otero

Nacional vs Miramar Misiones Torneo Clausura 2025 Rómulo Otero 2 Rómulo Otero celebra uno de sus goles en Nacional FocoUy

Luego, el vicepresidente habló sobre el rumor, difundido meses atrás, de la llegada del entrenador boliviano Gustavo Quinteros a Nacional, sobre el que responsabilizó al programa Tirando Paredes.

"También ayer se dijo que yo estaba en un momento en la sede Defensor reunido con (el presidente Diego) Franzini" para negociar el precio de las entradas para el partido de este domingo "y nunca me reuní, nunca hablé, nunca llegué a nada", continuó.

Tras ello volvió a hablar de Tirando Paredes, programa que, recordó, informó que si Rómulo Otero "jugaba un porcentaje determinado de minutos de acá al final" iba a tener una renovación de contrato "automática", lo cual "es insólito, porque Otero siempre tuvo contrato por dos años".

La reunión con Eguren para la salida de Peirano y el intento de Vairo de calmar las aguas

Sebastián Eguren Sebastián Eguren Foto: Nacional

Vairo interrumpió a Perchman, y explicó que "está claro que hoy vivimos en un mundo, no solo deportivo, en que lo que genera ruido y diálogo, es lo que genera más movimiento", algo en lo que sabe que la prensa "se ve reflejada".

El presidente hizo alusión a la situación de Cerro y Nacional, que para él muestra que "lo que se quiere es generar siempre el ruido, el problema", al igual que cuando "se dijo que una vez terminada la reunión de directiva, Flavio se fue y nos juntamos solos con (Sebastián) Eguren para tomar la decisión" de sacar a Pablo Peirano como entrenador tricolor.

En ese momento, Perchman volvió a hacer uso de la palabra, y al referirse a esa información apuntó contra un periodista en concreto: "Ese fue Gonzalo Ronchi, que ya se lo dije a él. Dijo que nunca estuvimos los tres. Como les gustan los nombres, lo digo".

Varias caras de sorpresa se vieron desde el lado de los periodistas, y hasta algunas risas. Vairo volvió a hablar en un intento de calmar las aguas y llegó a decir que "cada uno está desde su punto de vista de generar más fuerza", pero su vicepresidente lo interrumpió y mencionó otra noticia publicada por otro reportero. "Rodrigo Vázquez también informó que Vairo había sido agredido. Inexacto totalmente, en el partido ante Wanderers. Todas esas cosas son con Nacional y no con Peñarol", expresó esta vez.

Vairo volvió a tomar la palabra, y para dar por cerrado al tema dijo que Nacional no quería "poner una postura de víctima", sino "reafirmar lo que estamos trabajando en una unidad directiva, con el cuerpo técnico, con los jugadores y con único objetivo".

"Conocemos cuáles son las reglas de juego que existen hoy en los medios, entonces volvemos a lo que hablábamos al principio sobre la postura de Peñarol, que está continuamente tirando relatos que no tienen ningún asidero y que ahí si entendemos que de repente la prensa en algunos casos, cuando no analiza o no opina, los deja pasar", sentenció.