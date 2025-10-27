Maggie Giuria reveló qué fue lo que le pasó a Ricardo Vairo, presidente de Nacional, a la salida del Parque Viera

La dirigenta de Nacional Maggie Giuria expresó a través de su cuenta de X qué fue lo que le pasó a Ricardo Vairo, presidente del club, el domingo de noche a la salida del Parque Viera, luego del empate del tricolor contra Wanderers, por la fecha 13 del Torneo Clausura.

Los jugadores de Nacional y el entrenador Pablo Peirano se fueron del Parque Viera bajo un alud de insultos de parte de sus propios hinchas. Apenas terminó el encuentro, los jugadores tomaron sus pertenencias y se fueron de la cancha de Wanderers.

En las afuera había cientos de hinchas de Nacional que siguieron insultándolos y también lanzaron objetos contra el ómnibus que llevó al plantel a la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

Nacional empató 0-0 y no pudo abrochar la Tabla Anual , pero tiene cinco puntos de ventaja con respecto a Peñarol cuando quedan dos fechas por disputarse.

TORNEO CLAUSURA Ricardo Vairo respondió sobre la denuncia que Peñarol analiza realizarle a Nacional por la fijación del Tróccoli del sábado: "No tiene asidero ninguno"

Después del partido, en La Hora de los Deportes, de Canal 5, se informó que el presidente Ricardo Vairo había sido agredido por hinchas de Nacional.

También se instalaron rumores a través de redes sociales de que Vairo había sido golpeado.

Este lunes, Maggie Giuria, quien se desempeña como adscripta a la presidencia en Nacional, expresó: "Dado los trascendidos que no son ciertos y porque yo estaba ahí aclaro: nadie agredió al presidente Ricardo Vairo. Cuando estábamos entrando al túnel que da al vestuario visitante, desde adentro abren la puerta para darnos paso. En ese momento, una persona le pega a la puerta para hacer ruido, y la puerta al cerrarse le pega a Ricardo y hace que se tropiece. No pasó nada, ni lo lastimaron, ni fue contra él. Gracias a todos por los mensajes de preocupación. Se entiende la frustración, y el enojo. Vamos con todo, unidos en esta recta final".

Consultado por Referí, Vairo expresó: "Lo que puso Maggie en el tuit es lo que pasó. Estaban golpeando una puerta y cuando la crucé se cerró y me pegó en la cara. No fue nada".

La directiva de Nacional se reunió este lunes para analizar la continuidad del entrenador Pablo Peirano, quien nuevamente quedó en la cuerda floja por los puntos cedidos ante Wanderers.

Desde que reemplazó a Martín Lasarte, los números de Peirano al frente de Nacional son muy buenos, pero los rendimientos del equipo no terminan de convencer al hincha y tampoco a los dirigentes y esta es la quinta vez que su cargo está bajo cuestión.