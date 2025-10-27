La directiva de Nacional se reúne con el tema de la continuidad de Pablo Peirano, otra vez, en la mesa

La directiva de Nacional se reunirá este lunes por la mañana con la continuidad del entrenador Pablo Peirano, otra vez, como principal tema de discusión.
El empate 0-0 contra Wanderers de este domingo, que para Nacional significó perder la chance de asegurarse el primer puesto de la Tabla Anual, volvió a despertar el malestar de la hinchada tricolor.
Tras el final del partido, muchos hinchas de Nacional presentes en el Parque Viera silbaron a los jugadores cuando se iban al vestuario, y luego increparon al plantel y lanzaron algunos proyectiles cuando se dirigían al ómnibus para irse del Prado.
En esta situación, la dirigencia tricolor duda en si Peirano debe seguir o no al frente del primer equipo, y esta mañana definirá su continuidad, a falta de dos partidos para finalizar el Torneo Clausura, con una ventaja de cinco puntos en la Tabla Anual a falta de seis por disputarse y con unas posibles finales de la Liga AUF Uruguaya dentro de pocas semanas.
Esta discusión ya estuvo otras veces en la directiva alba en los últimos meses.
En agosto, tras la derrota 3-0 en el clásico ante Peñarol por la segunda fecha del Torneo Clausura, la directiva se reunió para discutir la continuidad del entrenador, y se le dio la derecha para seguir.
Un mes después y tras perder 2-1 con Plaza Colonia por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay, el puesto de Peirano volvió a estar en duda. Sin embargo, el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, dijo el día después del partido que no se planteaba su salida: "Yo siempre dije, morir con los ojos abiertos no vamos a morir, pero vamos a esperar", expresó en aquella ocasión.