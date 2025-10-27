Dólar
NACIONAL

La directiva de Nacional se reúne con el tema de la continuidad de Pablo Peirano, otra vez, en la mesa

El empate de Nacional contra Wanderers, que para el tricolor significó perder la chance de asegurarse la Tabla Anual, volvió a despertar el malestar del hincha tricolor

27 de octubre 2025 - 10:24hs
Pablo Peirano, entrenador de Nacional

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

La directiva de Nacional se reunirá este lunes por la mañana con la continuidad del entrenador Pablo Peirano, otra vez, como principal tema de discusión.

El empate 0-0 contra Wanderers de este domingo, que para Nacional significó perder la chance de asegurarse el primer puesto de la Tabla Anual, volvió a despertar el malestar de la hinchada tricolor.

Tras el final del partido, muchos hinchas de Nacional presentes en el Parque Viera silbaron a los jugadores cuando se iban al vestuario, y luego increparon al plantel y lanzaron algunos proyectiles cuando se dirigían al ómnibus para irse del Prado.

En esta situación, la dirigencia tricolor duda en si Peirano debe seguir o no al frente del primer equipo, y esta mañana definirá su continuidad, a falta de dos partidos para finalizar el Torneo Clausura, con una ventaja de cinco puntos en la Tabla Anual a falta de seis por disputarse y con unas posibles finales de la Liga AUF Uruguaya dentro de pocas semanas.

Maximiliano Gómez
TORNEO CLAUSURA

Wanderers 0-0 Nacional: el tricolor jugó un pésimo partido, empató en el Viera y no supo sentenciar la Tabla Anual

Hinchas de Nacional 
NACIONAL

Hinchas de Nacional insultaron a sus jugadores y a Pablo Peirano y demoraron la partida del bus lanzando proyectiles

Esta discusión ya estuvo otras veces en la directiva alba en los últimos meses.

En agosto, tras la derrota 3-0 en el clásico ante Peñarol por la segunda fecha del Torneo Clausura, la directiva se reunió para discutir la continuidad del entrenador, y se le dio la derecha para seguir.

Un mes después y tras perder 2-1 con Plaza Colonia por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay, el puesto de Peirano volvió a estar en duda. Sin embargo, el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, dijo el día después del partido que no se planteaba su salida: "Yo siempre dije, morir con los ojos abiertos no vamos a morir, pero vamos a esperar", expresó en aquella ocasión.

Temas:

Nacional Pablo Peirano

Ronald Araujo y Federico Valverde
ESPAÑA

