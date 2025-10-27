Previo a la final de la Copa AUF Uruguay, Peñarol ya canjea y vende entradas para el partido ante Defensor por el Torneo Clausura; habilitaron la Guelfi y aumenta el precio respecto a encuentros anteriores

Peñarol volvió este lunes a los entrenamientos en Los Aromos luego de perder 2-0 ante Cerro el pasado sábado en el Estadio Luis Tróccoli y ya tiene en mente el trascendente partido contra Defensor Sporting del domingo venidero a la hora 19, más allá de que este miércoles a las 21, enfrantará a Plaza Colonia por la final de la Copa AUF Uruguay.

En ese contexto, los dirigentes aurinegros ya fijaron los precios de las entradas para el compromiso ante los violetas.

En los precios, se informa que luego de varios partidos, se habilitará la Tribuna Guelfi para los seguidores de Peñarol.

A su vez, luego de este miércoles, el precio de las entradas bonificadas será superior a los compromisos anteriores, por lo que los que no puedan adquirir los boletos hasta ese día, deberán pagar más que contra Wanderers y Juventud de Las Piedras.

Más allá de la lesión de Maximiliano Olivera, quien se hará estudios en las próximas horas en el isquiotibial derecho, una de las principales temas que preocupa en Peñarol es el bajísimo rendimiento de Leonardo Fernández, la estrella del equipo.

Los precios de las entradas ante Defensor Sporting

Peñarol ya fijó los precios para el encuentro de este domingo ante Defensor Sporting en el Estadio Campeón del Siglo por la fecha 14 del Torneo Clausura.

Aquí se pueden ver los montos que fijaron los aurinegros para dicho encuentro:

Los socios de Peñarol ingresarán de forma gratis a las Tribunas Cataldi, Damiani y Guelfi.

A su vez, los que no son asociados, tienen hasta este miércoles a la hora 16 para asegurar su entrada con precio bonificado.

Los que tengan tarjeta Mastercard BBVA Peñarol, logran un descuento extra de un 10%.

Por otra parte, los menores de hasta 10 años inclusive, ingresan gratis al Estadio Campeón del Siglo.

La venta de entradas se realizará exclusivamente por Tickantel.

Lo que varía es el precio para los visitantes en la Tribuna Guelfi. A los hinchas de Juventud de Las Piedras se les cobró $ 1.000, a Wanderers $ 900 y ahora a Defensor Sporting $ 600.