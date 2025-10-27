Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Previo a la final de la Copa AUF Uruguay, Peñarol ya canjea y vende entradas para el partido ante Defensor por el Torneo Clausura; habilitaron la Guelfi y aumenta el precio respecto a encuentros anteriores

Los carboneros ya decidieron los valores de los boletos para el crucial compromiso del próximo domingo

27 de octubre 2025 - 12:50hs
Hinchas de Peñarol

Hinchas de Peñarol

FOTO: DANTE FERNÁNDEZ/ FOCOUY

Peñarol volvió este lunes a los entrenamientos en Los Aromos luego de perder 2-0 ante Cerro el pasado sábado en el Estadio Luis Tróccoli y ya tiene en mente el trascendente partido contra Defensor Sporting del domingo venidero a la hora 19, más allá de que este miércoles a las 21, enfrantará a Plaza Colonia por la final de la Copa AUF Uruguay.

En ese contexto, los dirigentes aurinegros ya fijaron los precios de las entradas para el compromiso ante los violetas.

En los precios, se informa que luego de varios partidos, se habilitará la Tribuna Guelfi para los seguidores de Peñarol.

A su vez, luego de este miércoles, el precio de las entradas bonificadas será superior a los compromisos anteriores, por lo que los que no puedan adquirir los boletos hasta ese día, deberán pagar más que contra Wanderers y Juventud de Las Piedras.

Federico Valverde en Real Madrid
ESPAÑA

El sacrificio y las ganas del capitán: el estado en el que jugó Federico Valverde el clásico ante Barcelona por LaLiga de España

Jesús Trindade y Maximiliano Gómez en el último clásico entre Peñarol y Nacional
LOS GRANDES

¿Qué partidos le quedan a Peñarol y Nacional para definir el Torneo Clausura y la Tabla Anual?

Más allá de la lesión de Maximiliano Olivera, quien se hará estudios en las próximas horas en el isquiotibial derecho, una de las principales temas que preocupa en Peñarol es el bajísimo rendimiento de Leonardo Fernández, la estrella del equipo.

Los precios de las entradas ante Defensor Sporting

Peñarol ya fijó los precios para el encuentro de este domingo ante Defensor Sporting en el Estadio Campeón del Siglo por la fecha 14 del Torneo Clausura.

Aquí se pueden ver los montos que fijaron los aurinegros para dicho encuentro:

peñarol
Los precios de Pe&ntilde;arol ante Defensor Sporting por la pen&uacute;ltima fecha del Torneo Clausura

Los precios de Peñarol ante Defensor Sporting por la penúltima fecha del Torneo Clausura

Los socios de Peñarol ingresarán de forma gratis a las Tribunas Cataldi, Damiani y Guelfi.

A su vez, los que no son asociados, tienen hasta este miércoles a la hora 16 para asegurar su entrada con precio bonificado.

Los que tengan tarjeta Mastercard BBVA Peñarol, logran un descuento extra de un 10%.

Por otra parte, los menores de hasta 10 años inclusive, ingresan gratis al Estadio Campeón del Siglo.

La venta de entradas se realizará exclusivamente por Tickantel.

Lo que varía es el precio para los visitantes en la Tribuna Guelfi. A los hinchas de Juventud de Las Piedras se les cobró $ 1.000, a Wanderers $ 900 y ahora a Defensor Sporting $ 600.

Temas:

Peñarol Estadio Luis Tróccoli Cerro Los Aromos Defensor Sporting Torneo Clausura

Seguí leyendo

Las más leídas

Ronald Araujo y Federico Valverde
ESPAÑA

Los elogios y comentarios de los cuatro diarios deportivos más importantes de España sobre Federico Valverde y Ronald Araujo tras el clásico que Real Madrid venció a Barcelona por LaLiga

Federico Valverde celebra el triunfo clásico de Real Madrid ante Barcelona por LaLiga de España
ESPAÑA

Tras un final muy caliente luego de la victoria de Real Madrid sobre Barcelona por LaLiga de España, Federico Valverde hizo un comentario muy aplaudido

Rómulo Otero y Bruno Veglio
POSICIONES

Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el empate de Nacional contra Wanderers

Diego Aguirre habló este domingo y no se calló nada: el rendimiento de Brayan Cortés, Leo Fernández, y admitió: Somos candidatos totales
PEÑAROL

Diego Aguirre habló este domingo y no se calló nada: el rendimiento de Brayan Cortés, Leo Fernández, y admitió: "Somos candidatos totales"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos