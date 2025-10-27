Peñarol ya conoce la lesión de Maximiliano Olivera y el tiempo que estará fuera de las canchas

Peñarol retornó este lunes a Los Aromos para continuar sus prácticas en una semana muy especial en la que intentará ir por dos títulos. Los carboneros ya tienen en mente el decisivo encuentro contra Defensor Sporting del domingo venidero a la hora 19 en el Estadio Campeón del Siglo, en el que irán por el título del Torneo Clausura, más allá de que este miércoles a las 21, enfrentarán a Plaza Colonia por la final de la Copa AUF Uruguay. En tanto, según pudo saber Referí, Maximiliano Olivera no tiene desgarro luego de haber salido lesionado contra Cerro el sábado pasado.

El equipo de Diego Aguirre jugó muy mal, quizás el peor partido en lo que va del campeonato, y perdió muy bien contra el equipo de la Villa.

Cuando iban 40 minutos del primer tiempo, el capitán de Peñarol, Maximiliano Olivera, sintió un pinchazo en el isquiotibial de su pierna derecha, y dejó enseguida la cancha con gestos de mucho dolor. Ni siquiera aguantó los 5 minutos que quedaban, para salir en el entretiempo.

Las alarmas se encendieron enseguida en Peñarol tras la lesión de Maximiliano Olivera, sobre todo, porque vienen partidos muy importantes.

No obstante, según pudo saber este lunes Referí, el futbolista se realizó exámenes en la zona y los mismos indicaron que su lesión no es rotura fibrilar.

"No es un desgarro. Es unas distensión. De todas maneras, puede ser que le lleve unos 10 días de recuperación", dijo una fuente del club a Referí.

De esa forma, Maximiliano Olivera no jugará la final del miércoles de la Copa AUF Uruguay contra Plaza Colonia, ni tampoco los últimos dos encuentros del Torneo Clausura ante Defensor Sporting y Montevideo City Torque. Diego Aguirre lo hará jugar la semifinal contra Liverpool, en caso de que los aurinegros, como se espera, sean campeones del Clausura.