Campaña contra el HLB, clave para la citricultura de Uruguay, con cuatro ministros en la firma del convenio

La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) firmaron un convenio de cooperación para el diseño, implementación y evaluación de una campaña integral de comunicación y sensibilización sobre el HLB , problemática que constituye una seria amenaza para la citricultura nacional y regional.

La iniciativa, se informó, será ejecutada por el INIA, el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) y la Unión de Productores y Exportadores Frutihortícolas del Uruguay (UPEFRUY).

El convenio fue firmado por el presidente de CTM, Gonzalo Casaravilla, y el presidente de INIA, Miguel Sierra, en una instancia a la que asistieron además y entre otras autoridades el presidente de UPEFRUY, Washington Guarino; y el jefe del Departamento de Asesoría Técnica en la Dirección General de Servicios Agrícolas del MGAP, Sergio Vázquez.

Mandarinas, un rubro clave en la citricultura, junto con naranjas, limones y pomelos.

No se ha podido desarrollar ninguna cura hasta el momento, siendo la principal amenaza de la citricultura a nivel mundial.

Es causada por una bacteria que provoca la muerte de las plantas infectadas (mandarinas, naranjas, limones, pomelos).

La enfermedad Huanglongbing (HLB) fue reportada por primera vez en Uruguay en la ciudad de Bella Unión (Artigas) en enero de 2023.

La actividad se desarrolló en instalaciones de la estación experimental de INIA Salto Grande, donde además de la firma del convenio se informó a los asistentes sobre las principales líneas de investigación que allí se desarrollan.

0027719582.webp Cítricos: Uruguay produce básicamente cuatro grandes especies.

Citricultura en Uruguay

La citricultura en Uruguay ocupa una superficie efectiva de 13 mil hectáreas, con casi siete millones de plantas, y se ubica mayoritariamente en el litoral norte del país (Salto, Paysandú, Artigas), mientras que en el sur se encuentra el 20% del área que se especializa en la producción de limones y mandarinas tardías.

El rubro exporta anualmente más de 150 mil toneladas de frutas y productos derivados, lo que en 2024 se valuó en US$ 79 millones.

Considerando el impacto que puede tener el HLB en un sector competitivo para el país, el convenio apunta al diseño y desarrollo técnico de una campaña de comunicación multiplataforma dirigida a productores, técnicos, comunidades locales y la población en general que genere consciencia sobre la problemática y las formas de prevenirla.

Para ello, INIA, MGAP y UPEFRUY están llamados a desarrollar en conjunto una estrategia multimedio (radio, prensa, TV, redes sociales, podcasts, videos y/o aplicaciones móviles), así como organizar instancias de comunicación en el territorio y con la comunidad.

Ante la presencia de la delegación oficial en la estación experimental de INIA Salto Grande, se realizó un recorrido por la sede, que incluyó una parada en el laboratorio de Biotecnología, donde la investigadora Ana Arruabarrena presentó las líneas de investigación en cultivo de tejido in vitro y biología molecular que se desarrollan allí para aplicar en el mejoramiento genético de nuevas variedades hortifrutícolas, hortícolas y citrícolas.

También tuvieron oportunidad de conocer parte del trabajo que realiza INIA para el control del HLB.

El INIA ha enfocado sus esfuerzos en la última década a investigar la biología del insecto vector de la enfermedad y a desarrollar diferentes estrategias de control de su población, compatibles con los requisitos de los mercados internacionales que deben cumplir las empresas citrícolas, especialmente con relación a la mínima presencia de residuos de agroquímicos en fruta.

Principales estrategias

Ajuste de métodos eficientes de monitoreo a campo.

Evaluación de productos selectivos de muy bajo impacto sobre insectos benéficos y el medio ambiente.

Control biológico del vector mediante insectos y hongos entomopatógenos.

Producción de cítricos bajo cobertura de mallas que no permiten el ingreso del insecto vector.

Centro de cría de Tamarixia radiata

Asimismo, destacaron que mediante un proyecto alianza financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y UPEFRUY, con apoyo del MGAP, se instaló en INIA Salto Grande un centro de cría de Tamarixia radiata, la avispita que controla el insecto vector alimentándose de sus estados juveniles.

Esto permitió iniciar las liberaciones en plantaciones comerciales y zonas urbanas del norte del país a partir de 2022.

Actualmente, mediante otro proyecto coordinado entre estas instituciones, se está mejorando la eficiencia del proceso de producción y el registro de Tamarixia radiata, para habilitar su uso comercial.