"Decisión unánime" y "asesoramiento" de la dirección deportiva: así comunicó Nacional el cese de Pablo Peirano como entrenador

Nacional cesó en la tarde de este lunes a Pablo Peirano como entrenador del club, luego del empate que el tricolor logró el domingo contra Wanderers, en el Parque Viera, por la fecha 13 del Torneo Apertura.

La directiva se reunió el lunes por la mañana en el Gran Parque Central y a la salida de la misma el vicepresidente Flavio Perchman se limitó a decir a los medios presentes: "No hay nada" .

Participó de la reunión el mánager general de Nacional, Sebastián Eguren , quien fue el que le comunicó a Peirano, en su domicilio, la decisión tomada por los dirigentes.

El 11 de agosto, dos días después de perder un clásico en forma aplastante contra Peñarol (3-0 en el Campeón del Siglo, por la segunda fecha del Torneo Clausura), la directiva de Nacional también había analizado la continuidad de Peirano.

En aquella ocasión, había ocho dirigentes que pretendían cesarlo, pero prevaleció la voluntad del presidente Vairo quien fue acompañado por Perchman y Federico Britos. Esa decisión contó con el respaldo de la opinión de Eguren.

Alex Saúl, Raúl Giuria, Javier Gomensoro, Eduardo Ache, Antonio Palma, Tatiana Villaverde, José Decurnex y Alejandro Balbi, pretendían entonces el cese del entrenador.

Esta vez, a Vairo le soltaron la mano los tres dirigentes que antes lo habían respaldado y también el área deportiva que comanda Eguren.

Así lo hizo saber el club en sus redes sociales: "Nacional comunica que por decisión unánime de la Comisión Directiva, con asesoramiento de la Dirección Deportiva, ha decidido dar por terminado el ciclo del cuerpo técnico liderado por Pablo Peirano. Agradecemos su trabajo estos meses en el club".

Peirano pasó por varios momentos críticos desde que es entrenador de Nacional, a pesar de que sus números en la Liga AUF Uruguaya son superiores al resto de los equipos y que el tricolor es líder de la Tabla Anual con cinco puntos de ventaja.