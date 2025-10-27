En plena crisis con Pablo Peirano, Nacional tiene en la manga la opción de Martín Ligüera, quien ya pasó por lo mismo en la temporada 2020 y fue campeón del Uruguayo

Año 2020 , en plena pandemia de covid-19, con todas las irregularidades que planteó el desarrollo del Campeonato Uruguayo (actual Liga AUF Uruguaya), Nacional llegó al cierre de la temporada (en marzo-abril de 2021) clasificado a la final como ganador de la Tabla Anual pero comprometido en su fútbol.

La comisión directiva, en el segundo año de gestión de José Decurnex , resolvió dar el tercer y último golpe de timón. Su primer entrenador fue Gustavo Munúa , a quien cesaron después de perder la final del Apertura ante Rentsitas. Luego asumió en forma interina Jorge Giordano , quien se desempeñaba como director deportivo. El interinato se transformó en definitivo y condujo al equipo hasta la penúltima fecha del Clausura. Nacional tenía la Anual asegurada, pero no encontraba el punto futbolístico, entonces, Decurnex echó mano al entrenador de Tercera, Ligüera , para generar el revulsivo que entendía que el plantel necesitaba.

La sorpresa fue mayúscula en ese momento, pero los tricolores consiguieron el resultado que buscaban: ganaron el bicampeonato (2019 y 2020).

El exjugador de Nacional dirigió los dos últimos dos partidos del Clausura y las finales. Perdió 2-1 con Boston River y el ganó 2-1 a Deportivo Maldonado. Luego, en las finales, le ganó 3-0 y 1-0 a Rentistas, y Nacional fue campeón.

Ligüera comenzó al temporada 2021 como entrenador y su experiencia duró 17 partidos. Los resultados no lo acompañaron y fue despedido. En ese momento se alejó del club.

Con la llegada de la nueva directiva de Ricardo Vairo y Flavio Perchman, Ligüera volvió a tener un rol protagónico en el club, ahora como nexo entre el plantel principal y los juveniles y en un trato directo con los futbolistas de la cantera.

20250402 FBL - LIBERTADORES - ATLNACIONAL - NACIONALURU Nacional's head coach Martin Liguera gives instructions during the Copa Libertadores group stage first round football match between Colombia's Atletico Nacional and Uruguay's Nacional at the Atanasio Martin Ligüera Foto: Jaime Saldarraga / AFP

Los nuevos dirigentes encomendaron a Ligüera la sensible tarea de colaborar en el proceso de formación de las promesas del club.

Año 2024. Las urgencias plantearon otros escenarios: cuando el 30 de marzo fue despedido Martín Lasarte, Nacional se decidió por un nuevo interinato de Ligüera, en este caso compartido con Sebastián Eguren (director deportivo), pero quien bajó a la cancha y asumió el rol de dirigir al equipo fue el floridense.

Estuvo al frente del equipo en el 0-3 ante Atlético Nacional de visitante por Copa Libertadores y en el 4-0 ante Cerro Largo en Melo por la décima fecha del Torneo Apertura.

Por estas horas Nacional define la continuidad de Pablo Peirano como entrenador del plantel principal y en el club recuerdan las buenas experiencias que tuvieron con Ligüera en situaciones incómodas y críticas.