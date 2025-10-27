Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / CLÁSICO

Nacional 0-1 Peñarol por el Torneo Clausura de Tercera: Luciano Fernández abrió la cuenta para el aurinegro

Nacional y Peñarol se enfrentan en el Parque Palermo por la décima fecha del Torneo Clausura de Tercera División

27 de octubre 2025 - 18:28hs
Juan García

Juan García

Foto: @JuvenilesAUF
Peñarol

Peñarol

Foto: @JuvenilesAUF
Nacional

Nacional

Foto: @JuvenilesAUF

Nacional y Peñarol se enfrentan en el Parque Palermo en el clásico de Tercera División correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura.

Así comenzó jugando Peñarol, dirigido por Julio Mozzo:

G4SvVSuWcAAyBv7

El DT de Tercera no utilizó a ninguno de los juveniles que han sumado minutos esta temporada en Copa AUF Uruguay.

Hinchas de Peñarol
PEÑAROL

Previo a la final de la Copa AUF Uruguay, Peñarol fijó a $ 134 las entradas para el partido ante Defensor para ir por el título del Torneo Clausura; habilitaron la Tribuna Guelfi

Maximiliano Olivera 
PEÑAROL

Peñarol ya conoce la lesión de Maximiliano Olivera y el tiempo que estará fuera de las canchas

Luciano González abrió la cuenta a los 33'.

El potente delantero regresó este año a las canchas tras operarse en noviembre del año pasado de una rotura de ligamentos. El año pasado lo hizo debutar Diego Aguirre en pretemporada y luego le dio minutos oficiales en el Campeonato Uruguayo, cuando tenía 17 años.

Así comenzó jugando Nacional, dirigido por Rafael García:

G4SvhDzXsAAElFX

El equipo cuenta con la presencia de Paolo Calione, jugador con varios partidos esta temporada en el primer equipo.

juventud y City Torque son líderes del torneo con 19 puntos mientras que Nacional y Peñarol están a mitad de tabla con 12 unidades cada uno.

Peñarol fue campeón del Torneo Apertura.

Temas:

Nacional Peñarol

Seguí leyendo

Las más leídas

Rómulo Otero y Bruno Veglio
POSICIONES

Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el empate de Nacional contra Wanderers

Maximiliano Gómez
TORNEO CLAUSURA

Wanderers 0-0 Nacional: el tricolor jugó un pésimo partido, empató en el Viera y no supo sentenciar la Tabla Anual

jadson Viera
NACIONAL

Nacional en modo suspenso sobre el futuro de Peirano: pasó la directiva, la reunión Vairo-Eguren y el presidente no habló; crece la incertidumbre, suena Jadson, y Ligüera es la carta en la manga

Hinchas de Nacional 
NACIONAL

Hinchas de Nacional insultaron a sus jugadores y a Pablo Peirano y demoraron la partida del bus lanzando proyectiles

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos