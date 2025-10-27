Nacional 0-1 Peñarol por el Torneo Clausura de Tercera: Luciano Fernández abrió la cuenta para el aurinegro

Nacional y Peñarol se enfrentan en el Parque Palermo en el clásico de Tercera División correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura.
Así comenzó jugando Peñarol, dirigido por Julio Mozzo:
El DT de Tercera no utilizó a ninguno de los juveniles que han sumado minutos esta temporada en Copa AUF Uruguay.
Peñarol jugará este miércoles contra Plaza Colonia la final de ese certamen. a la hora 20.30.
Luciano González abrió la cuenta a los 33'.
El potente delantero regresó este año a las canchas tras operarse en noviembre del año pasado de una rotura de ligamentos. El año pasado lo hizo debutar Diego Aguirre en pretemporada y luego le dio minutos oficiales en el Campeonato Uruguayo, cuando tenía 17 años.
Así comenzó jugando Nacional, dirigido por Rafael García:
El equipo cuenta con la presencia de Paolo Calione, jugador con varios partidos esta temporada en el primer equipo.
juventud y City Torque son líderes del torneo con 19 puntos mientras que Nacional y Peñarol están a mitad de tabla con 12 unidades cada uno.
Peñarol fue campeón del Torneo Apertura.