¿Qué partidos le quedan a Peñarol y Nacional para definir el Torneo Clausura y la Tabla Anual?

Este fin de semana ni Peñarol ni Nacional lograron ganar , y ambos dejaron pasar la chance de liquidar las tablas en las que están primeros, el carbonero en el Torneo Clausura y el tricolor en la Tabla Anual.

El sábado, Peñarol cayó 2-0 con Cerro en el Estadio Luis Tróccoli y perdió la chance de dejar casi sentenciado el Clausura, además de que le dejó en bandeja la Tabla Anual a Nacional , al que ya no podía alcanzar si ganaba su partido del domingo porque le iba a sacar siete puntos de ventaja , a falta de seis por disputar.

Sin embargo, al día siguiente Nacional empató 0-0 con Wanderers en el Parque Viera , no pudo liquidar la tabla acumulada y le dejó servido el Clausura a Peñarol , que quedó cuatro puntos arriba con dos fechas restantes.

Ahora, los grandes saben que con solo una victoria liquidarán las tablas en las que están primeros, y también que es muy difícil que se lleven ambos logros : para que uno de los equipos gane el Clausura y la Anual debe esperar que el otro pierda ambos partidos o que no gane ninguno.

EN VIVO Cerro 2-0 Peñarol por el Torneo Clausura: dura caída de los de Aguirre en el Tróccoli y le entregaron la Tabla Anual a Nacional

TORNEO CLAUSURA Wanderers 0-0 Nacional: el tricolor jugó un pésimo partido, empató en el Viera y no supo sentenciar la Tabla Anual

Embed

Con cuatro puntos de ventaja, Peñarol se consagrará campeón del Clausura si le gana a Defensor Sporting en el Campeón del Siglo. Si empata o pierde también podrá salir campeón ante una derrota de Nacional, pero si el tricolor gana deberá vencer a Montevideo City Torque en la fecha 15 para no mirar resultados en otra cancha.

La situación de Nacional con la Anual es un poco más holgada. Con cinco puntos de ventaja a falta de seis, la única posibilidad que tiene Peñarol para arrebatarle el primer puesto, que da un lugar en la final de la Liga AUF Uruguaya, es ganar sus dos partidos y que el tricolor pierda los dos partidos u obtenga solo un punto y vayan a una final por la Anual.

Nacional enfrentará a Cerro por la fecha 14, en el Estadio Centenario, y luego visitará a Defensor Sporting en el Estadio Franzini para cerrar el Clausura. El tricolor jugará primero ante Cerro, el sábado, y al día siguiente Peñarol jugará con Defensor, por lo que Nacional podría liquidar la Anual antes de que el carbonero juegue.

Las dos fechas con la que Peñarol y Nacional cerrarán el campeonato

Fecha 14

Cerro vs Nacional- Sábado 1° de noviembre, 19:00. Estadio Centenario.

Peñarol vs Defensor Sporting- Domingo 2 de noviembre, 19:00. Campeón del Siglo.

Fecha 15

Montevideo City Torque vs Peñarol

Defensor Sporting vs Nacional

Los otros tres equipos con chances de llevarse el Clausura y los partidos que les quedan

Aunque su situación es igual o más complicada que la de Nacional, hay otros tres equipos que tienen chances matemáticas de arrebatarle el Clausura a Peñarol.

Con su victoria 3-1 ante Progreso, Liverpool alcanzó los 25 puntos en el último corto del año, con los que igualó a Nacional y quedó a cuatro de Peñarol.

Si logra llevarse el Clausura, el negriazul clasificará de forma directa a la final del campeonato, ya que obtendrá los dos torneos cortos que dan un lugar en la semifinal, y jugará contra el ganador de la Tabla Anual para definir el año. Juega contra Juventud de Las Piedras de local en la fecha 14, y visita a Cerro Largo en la fecha 15.

Un punto por detrás de Liverpool y Nacional y a cinco de Peñarol quedaron Boston River, que goleó 4-0 a Miramar Misiones, y Torque, que le ganó 1-0 a Defensor.

Necesitan lo mismo que Nacional en la Anual: ganar los dos partidos restantes y que el carbonero los pierda, o empate uno y haya una final, aunque tendrán dos equipos arriba que con estos resultados se pueden llevar el torneo.

Boston jugará contra Wanderers en el Viera por la fecha 14 y luego contra Cerro en el Tróccoli por la 15. Torque, en tanto, visitará a Progreso en la penúltima jornada y oficiará de local contra Peñarol para cerrar su año.