Maxi Olivera tiene un "problemita muscular" que lo deja afuera del final del Clausura, según Aguirre: realizarán estudios para conocer el grado de su lesión

El capitán de Peñarol , Maximiliano Olivera , tiene un "problemita muscular" que lo dejará afuera de los últimos dos partidos del Torneo Clausura, según informó el entrenador carbonero, Diego Aguirre , en una entrevista con el programa Punto Penal de Canal 10.

"Maxi tuvo un problemita muscular, seguramente le cueste estar para lo inmediato de los próximos partidos . En caso de que lleguemos a jugar finales creemos que en principio podríamos contar con él . Ese es el objetivo", afirmó el director técnico del mirasol.

Olivera se retiró lesionado a los 40 minutos del primer tiempo en la derrota de Peñarol contra Cerro de este fin de semana. Se fue del campo de juego caminando , aunque con una visible molestia.

Peñarol esperará el resultado de distintos estudios para conocer el grado de la lesión de su capitán , que tampoco estará para la final de la Copa AUF Uruguay contra Plaza Colonia este miércoles.

La lesión de Olivera es un nuevo problema para Aguirre en el armado de la defensa. El entrenador no pudo contar con el lateral Pedro Milans para el partido de este sábado porque tenía una molestia física, y en su lugar volvió a ingresar Jesús Trindade.

A esas dos situaciones hay que sumarle que el zaguero Emanuel Gularte recibió la quinta amarilla este sábado y no podrá estar en el partido contra Defensor Sporting el próximo fin de semana, por la fecha 14 del Clausura, aunque sí contra Plaza Colonia por la Copa AUF Uruguay.

La buena novedad en esa área para Aguirre será el retorno de Nahuel Herrera, que no pudo jugar ante Cerro por acumulación de tarjetas amarillas pero ya estará disponible para la siguiente fecha.

Además, en zona de volantes el técnico tiene dos jugadores en capilla: contra Cerro, dos titulares indiscutidos como Eric Remedi e Ignacio Sosa recibieron la cuarta tarjeta amarilla, por lo que con una amonestación más se perderán el partido siguiente.

Vale aclarar que, en caso de que Peñarol gane el Torneo Clausura, deberá jugar la semifinal contra Liverpool -campeón del Torneo Apertura- y luego, en caso de superarlo, enfrentará a Nacional -si como todo indica, gana la Tabla Anual- en dos o tres finales más. Para esos partidos las tarjetas amarillas no se borran.