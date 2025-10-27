Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

El sacrificio y las ganas del capitán: el estado en el que jugó Federico Valverde el clásico ante Barcelona por LaLiga de España

El jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa hizo un enorme esfuerzo para poder enfrentar al rival eterno

27 de octubre 2025 - 12:23hs
Federico Valverde en Real Madrid

Federico Valverde en Real Madrid

Foto: AFP

Federico Valverde volvió a ganarle un clásico con Real Madrid a Barcelona este domingo por 2-1 por una nueva fecha de LaLiga de España y así, quedaron más punteros que nunca en la tabla de posiciones del torneo más importante de ese país.

Hacía y año y medio que los merengues no podían vencer a su clásico rival, por lo que fue un triunfo muy festejado.

Jesús Trindade y Maximiliano Gómez en el último clásico entre Peñarol y Nacional
LOS GRANDES

¿Qué partidos le quedan a Peñarol y Nacional para definir el Torneo Clausura y la Tabla Anual?

Maximiliano Olivera, capitán de Peñarol
PEÑAROL

Maxi Olivera tiene un "problemita muscular" que lo deja afuera del final del Clausura, según Aguirre: realizarán estudios para conocer el grado de su lesión

El propio Federico Valverde subió un comentario a su cuenta de Instagram horas después de la victoria: "El Clásico es del Madrid".

Valverde jugó con fiebre

El diario deportivo As de Madrid, informó este lunes la forma en la que jugó Federico Valverde el clásico con Real Madrid ante Barcelona por LaLIga de España.

"Valverde jugó con fiebre. Amaneció con malestar y habló con el técnico Xabi Alonso, pero quiso jugar, pese a todo. Su estado empeoró con el paso de los minutos: aguantó lo que pudo y a los 71 ′, en su lugar entró Carvajal", expresa el citado medio.

20251026 Federico Valverde celebra el triunfo clásico de Real Madrid ante Barcelona por LaLiga de España
Federico Valverde celebra el triunfo clásico de Real Madrid ante Barcelona por LaLiga de España

Federico Valverde celebra el triunfo clásico de Real Madrid ante Barcelona por LaLiga de España

Y añade: "Valverde no estaba lesionado, era fiebre. Un notable malestar. Dolor de cabeza, gastroenteritis. Y pese a todo, ha decidido jugar. Ser titular, lateral derecho, portar el brazalete de capitán".

De esa manera, el jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa disputó el clásico para Real Madrid ante Barcelona.

Temas:

Federico Valverde real madrid Barcelona Marcelo Bielsa selección uruguaya LaLiga de España

Seguí leyendo

Las más leídas

Ronald Araujo y Federico Valverde
ESPAÑA

Los elogios y comentarios de los cuatro diarios deportivos más importantes de España sobre Federico Valverde y Ronald Araujo tras el clásico que Real Madrid venció a Barcelona por LaLiga

Rómulo Otero y Bruno Veglio
POSICIONES

Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el empate de Nacional contra Wanderers

Federico Valverde celebra el triunfo clásico de Real Madrid ante Barcelona por LaLiga de España
ESPAÑA

Tras un final muy caliente luego de la victoria de Real Madrid sobre Barcelona por LaLiga de España, Federico Valverde hizo un comentario muy aplaudido

Diego Aguirre habló este domingo y no se calló nada: el rendimiento de Brayan Cortés, Leo Fernández, y admitió: Somos candidatos totales
PEÑAROL

Diego Aguirre habló este domingo y no se calló nada: el rendimiento de Brayan Cortés, Leo Fernández, y admitió: "Somos candidatos totales"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos