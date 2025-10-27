El sacrificio y las ganas del capitán: el estado en el que jugó Federico Valverde el clásico ante Barcelona por LaLiga de España

Federico Valverde volvió a ganarle un clásico con Real Madrid a Barcelona este domingo por 2-1 por una nueva fecha de LaLiga de España y así, quedaron más punteros que nunca en la tabla de posiciones del torneo más importante de ese país.

Hacía y año y medio que los merengues no podían vencer a su clásico rival, por lo que fue un triunfo muy festejado.

Como informó Referí, sobre el final hubo algunos disturbios entre los futbolistas quienes estuvieron a punto de irse a las manos.

Tanto Valverde como Ronald Araujo, quien ingresó a los 73 minutos, tuvieron fueron evaluados por la prensa deportiva de Madrid y Barcelona, con algunos elogios para el de Real Madrid.

El propio Federico Valverde subió un comentario a su cuenta de Instagram horas después de la victoria: "El Clásico es del Madrid".

Valverde jugó con fiebre

El diario deportivo As de Madrid, informó este lunes la forma en la que jugó Federico Valverde el clásico con Real Madrid ante Barcelona por LaLIga de España.

"Valverde jugó con fiebre. Amaneció con malestar y habló con el técnico Xabi Alonso, pero quiso jugar, pese a todo. Su estado empeoró con el paso de los minutos: aguantó lo que pudo y a los 71 ′, en su lugar entró Carvajal", expresa el citado medio.

Y añade: "Valverde no estaba lesionado, era fiebre. Un notable malestar. Dolor de cabeza, gastroenteritis. Y pese a todo, ha decidido jugar. Ser titular, lateral derecho, portar el brazalete de capitán".

De esa manera, el jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa disputó el clásico para Real Madrid ante Barcelona.