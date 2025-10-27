Insólito: una persona se metió a la cancha en pleno Miramar Misiones vs Boston River y saludó a Jadson Viera

Jadson Viera conversa con el hombre que se metió a la cancha del Parque Palermo Foto: obtenida en @tiempoextrauy

Este domingo por la noche se vivió un momento increíble en el Parque Palermo, en el partido entre Miramar Misiones y Boston River, cuando un hombre se metió a la cancha caminando y saludó al entrenador del sastre, Jadson Viera.

Todo ocurrió a los 39 minutos del primer tiempo, momento en el que Boston River ya vencía 4-0 a un Miramar que había descendido minutos antes de comenzar el encuentro tras el empate de Wanderers con Nacional.

Mientras la transmisión mostraba una ocasión del partido, de la nada las cámaras se fueron hacia la zona del banco del sastre, debido a que un hombre ajeno al partido se había acercado a esa zona, señalando a Jadson Viera.

El entrenador se acercó al hombre, que estaba en un visible estado de ebriedad, e intentó dialogar con él. El ayudante de Viera, Diego Martiñones, y el golero del cebrita, Juan Moreno, se acercaron al lugar de los hechos.

Segundos después, dos oficiales de la Guardia Republicana se llevaron al hombre caminando y sin necesidad de usar la fuerza.



Fútbol Uruguayo



Difícil entenderlo pic.twitter.com/hzg4lgHe7s — Mathias Amaro (@bichiamaro) October 27, 2025 El partido terminó 4-0 a favor de Boston River, que concretó con este resultado su clasificación a la Copa Sudamericana. Miramar, en tanto, ya sabe que jugará la Segunda División Profesional en 2026.