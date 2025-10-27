"Abrigo, no lo abandonen": meteorólogo anunció cuándo será el día más frío de esta semana con mínimas de 9°C

Este lunes el meteorólogo Guillermo Ramis brindó su pronóstico para los próximos días metaforizando que la semana se desarrollará entre " otoño e invierno" por sus temperaturas, aunque estemos en plena primavera.

En su espacio en Informativo Sarandí, Ramis reiteró que la semana "se moverá entre otoño e invierno" , con temperaturas en descenso. “Podría haber algunas heladas, sobre todo en el interior, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires”, comentó.

Respecto a la lluvia del fin de semana, Ramis indicó que, aunque parecía que iba a llover más, " impresionó más de lo que fue ", ya que la expectativa de lluvias fue mayor a la real. Sin embargo, reconoció su sorpresa por Pasos de los Toros , que registró más de 100 milímetros el viernes , mientras que en la zona sur de Montevideo las precipitaciones fueron de entre 18 y 20 milímetros .

El meteorólogo señaló que este lunes la mínima será de 14 grados y la máxima de 16 grados , con cielo cubierto y posibilidad de un chaparrón por la noche. El martes se prevé algo similar, con mínima de 10 grados y máxima de 15 grados , aunque en la madrugada se espera un chaparrón leve . En cuanto al miércoles , las temperaturas descenderán aún más, con mínima de 9 grados y máxima de 16 grados , con cielos nubosos por la mañana y cielos soleados por la tarde. Sin embargo, será un día ventoso , con rachas de 30 a 40 km/h provenientes del este.

Ramis advirtió que el miércoles se sentirá más fresco debido a un frente frío que podría traer algunas precipitaciones menores en la noche. Para los próximos días, el pronóstico incluye temperaturas mínimas entre 9 y 10 grados y máximas de hasta 23 grados, con cielos mayormente nubosos, aunque el viernes y sábado se verán algunas mejoras parciales con la presencia del sol. "Cuidado el miércoles porque las temperaturas mínimas son 9 grados", advirtió el especialista. En tal sentido, agregó: "Abrigo, no lo abandonen".

El meteorólogo cerró su pronóstico destacando que, a pesar de que los días estarán mayormente grises, el viernes no será tan malo, ya que se espera que el sol se haga presente en algunas horas. Aún así, advirtió que el frío continuará predominando durante varios días, como ocurrió el domingo.

"Va para largo, varios días de gris por delante", resumió Ramis, dejando en claro que, aunque el sol aparecerá en algunos momentos, las temperaturas se mantendrán frescas.

Por otra parte, su colega Mario Bidegain coincidió en que esta semana habrá temperaturas entre -8°C y -12°C por debajo de lo normal en Uruguay y advirtió que el fin de octubre será "muy frío".

Anomalías de #temperatura previstas por #GFS, de LUN27 a JUE30 octubre sobre Sudamérica. Se espera un fuerte descenso sobre #Argentina y #Uruguay entre LUN27 y MAR28 (-8 a -12°C por debajo normal) y entre MIE29 y JUE30 en #Paraguay, #Brasil y #Bolivia. Muy frío fin de OCT25. pic.twitter.com/q0fzvkQm5A — Mario Bidegain (@mario_bidegain) October 27, 2025

Las dos masas de aire frío que anuncia Metsul

El sur de Brasil se prepara para la llegada de dos masas de aire frío consecutivas entre finales de octubre y principios de noviembre, que provocarán temperaturas por debajo de lo normal. Este fenómeno podría afectar también a Uruguay, especialmente en los departamentos del norte y noreste, donde se esperan descensos térmicos y posibles heladas leves.

Primaveras inusuales y bajas temperaturas

Durante esta primavera, Brasil ha experimentado una alta frecuencia de masas de aire frío, lo que ha llevado a temperaturas mínimas históricas en ciudades como São Paulo, Belo Horizonte y Río de Janeiro, las más bajas de octubre en más de diez años. En el sur de Brasil, zonas cercanas a la frontera con Uruguay, como Cambará do Sul y Serra do Sudeste, ya han registrado temperaturas bajo cero, con 57 días de heladas en 2025.

Efectos en Uruguay

La primera masa de aire frío ingresará a Rio Grande do Sul entre el lunes y el martes, extendiéndose durante toda la semana y provocando una caída de temperaturas generalizada. Uruguay podría experimentar un refrescamiento gradual, con amaneceres fríos y tardes frescas en el norte y litoral oeste, donde las máximas podrían estar entre 14 °C y 17 °C. El sur de Uruguay se mantendrá templado, pero con sensación térmica baja debido al viento.

La semana será húmeda con temperaturas inusualmente bajas para la época, especialmente en el sur de Brasil, donde se podrían registrar máximas de entre 12 °C y 13 °C. Esta masa de aire frío podría arrastrar aire frío hacia Uruguay durante el fin de semana.

Segunda irrupción a comienzos de noviembre

Una segunda masa de aire frío se espera entre el 4 y el 5 de noviembre, con mayor intensidad en Rio Grande do Sul y Santa Catarina, y posibles repercusiones en Uruguay. Esta irrupción será más seca y fuerte, con mínimas muy por debajo del promedio y la posibilidad de heladas aisladas en el norte de Uruguay, especialmente si el cielo permanece despejado durante la madrugada.

Aunque las masas de aire frío son menos comunes en noviembre, este patrón atípico de temperaturas más bajas en primavera podría continuar afectando la región.