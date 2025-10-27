Washington Aguerre perdió 5-2 el clásico de Medellín, pero su rendimiento igualmente tuvo elogios, ya que la defensa anduvo muy mal

El arquero uruguayo Washington Aguerre perdió este domingo a última hora de la noche en Uruguay el clásico contra Atlético Nacional de Medellín, que venció a su equipo, Independiente Medellín, por 5-2 en el Estadio Atanasio Girardot por una nueva fecha de la Liga Colombiana.

Ya el primer tiempo terminó con un abultado marcador de 4-2, y eso que el conjunto del uruguayo descontó en la hora a través de un tiro penal.

Luego de más de un mes de baja por una dura lesión en uno de sus hombros, de la que se recuperó bien, a mediados de este mes de octubre, Washington Aguerre volvió a defender a Independiente Medellín y ya de entrada, tuvo atajadas muy buenas.

Como informó Referí el pasado 3 de agosto, el futbolista debería esperar por una recuperación extensa y luego de 30 días, el club anunció que había recibido el alta.

Aguerre fue dado de alta el 2 de setiembre, pero perdió el puesto con su compañero de equipo y debió esperar varios encuentros en el banco de suplentes.

Pero tras su vuelta, no abandonó más el arco de su equipo.

Este domingo, según informan desde Colombia distintos medios, la defensa de Independiente Medellín jugó muy mal en el clásico que perdieron 5-2 ante Atlético Nacional.

20250602 Washington Aguerre se tapa la cara y la cabeza tras su error con Independiente Medellín Washington Aguerre se tapa la cara y la cabeza con Independiente Medellín

Hacía nueve clásicos que Independiente Medellín no perdía ante su rival eterno.

Según informan los medios, Washington Aguerre no pudo hacer nada en ninguno de los cinco goles recibidos, ya que quedó en casi todos, mano a mano con sus rivales.

Más allá de ello, también indican que en caso de que no hubiera estado el uruguayo, que tuvo un par de muy buenas intervenciones, el resultado del clásico habría sido más abultado para los ganadores.

En las redes sociales el tema estuvo dividido, pero fueron más las críticas de los hinchas (y de los hinchas rivales) al uruguayo.