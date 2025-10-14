Tras más de un mes de baja por lesión, Washington Aguerre volvió a la titularidad, goleó Independiente Medellín y tuvo una atajada notable; mirá el video

El arquero uruguayo Washington Aguerre retornó a la titularidad en Independiente Medellín de Colombia luego de más de un mes que se había lesionado al sacarse un hombro en uno de los entrenamientos de su equipo, y golearon de visitantes y de atrás a Once Caldas por 5-1.
El exarquero de Peñarol volvió con todo luego de un buen tiempo de haber estado alejado de las canchas