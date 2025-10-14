Dólar
Tras más de un mes de baja por lesión, Washington Aguerre volvió a la titularidad, goleó Independiente Medellín y tuvo una atajada notable; mirá el video

El exarquero de Peñarol volvió con todo luego de un buen tiempo de haber estado alejado de las canchas

14 de octubre 2025 - 13:39hs

El arquero uruguayo Washington Aguerre retornó a la titularidad en Independiente Medellín de Colombia luego de más de un mes que se había lesionado al sacarse un hombro en uno de los entrenamientos de su equipo, y golearon de visitantes y de atrás a Once Caldas por 5-1.

El buen momento de Aguerre

Pese a lo que fue la goleada final, Washington Aguerre tuvo muy buenas intervenciones en su regreso, que volvieron a su arco.

Cuando Independiente Medellín ya ganaba 3-1 este lunes a la noche de visitante en Manizales ante Once Caldas, el ex Peñarol mostró todos sus reflejos.

De esta manera, fue ponderado por la prensa colombiana no solo por esa intervención, sino por otras.

Independiente Medellín, que perdió la final del Torneo Apertura contra Independiente Santa Fe cuando aún lo dirigía el uruguayo Jorge Bava, viene remontando mucho en el Clausura y quiere seguir por ese camino.

