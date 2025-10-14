Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

El futbolista uruguayo que con casi 42 años, clasificó este martes al Mundial 2026 con otra selección

Fue una jornada muy especial para él, ya que volvía al combinado luego de ocho temporadas y media

14 de octubre 2025 - 16:36hs
Sebastián Soria recibe instrucciones de su técnico de Qatar, el español Julen Lopetegui, para ingresar por las Eliminatorias asiáticas

Sebastián Soria recibe instrucciones de su técnico de Qatar, el español Julen Lopetegui, para ingresar por las Eliminatorias asiáticas

La selección de Qatar consiguió este martes la clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026 luego de derrotar como local a Emiratos Árabes Unidos en el Estadio Jassim Bin Hamad de Doha, en un encuentro decisivo por la cuarta ronda de las Eliminatorias asiáticas. El uruguayo Sebastián Soria, quien está a punto de festejar sus 42 años, jugó los últimos 30 minutos y se sumó a los festejos.

Soria, quien nació en Paysandú, solamente jugó en Liverpool en el fútbol uruguayo.

Desde 2004 se encuentra en Qatar, en donde hizo una carrera notable como goleador.

La celebración doble de Sebastián Soria

Sebastián Soria cumplirá 42 años el próximo 8 de noviembre, en solo 25 días.

Fede Valverde ante Pachuca en el Mundial de Clubes
ESPAÑA

Se conocieron los sueldos anuales de los futbolistas de Real Madrid y Federico Valverde ocupa un lugar de privilegio

San Marino
FÚTBOL

El insólito caso de la peor selección del mundo que para soñar con clasificar al Mundial 2026, tiene que perder por goleada

Para él, esta clasificación al Mundial 2026, la segunda de Qatar luego de ser local en la Copa del Mundo pasada, fue una de las grandes alegrías de la jornada.

Pero en realidad, el festejo fue doble, ya que este ante Emiratos Árabes Unidos por las Eliminatorias para la Copa Mundial de 2026, era su regreso a la selección de Qatar, ya que su último partido había sido contra Irán en las Eliminatorias para el Mundial de 2018, que fue hace ocho años, seis meses y 20 días.

Temas:

Sebastián Soria Qatar Mundial 2026 selección

Seguí leyendo

Las más leídas

Santiago Véscovi
LIGA URUGUAYA

Nacional 62-87 Peñarol por la Liga Uruguaya de Básquetbol: paliza del aurinegro que cortó una racha de cinco clásicos sin ganarle al tricolor

El Estadio Luis Tróccoli
CLAUSURA

La Mesa Ejecutiva fijó la fecha 13 del Torneo Clausura y Cerro vs Peñarol hasta ahora se juega en el Tróccoli

Alfredo Jaureguiverry, presidente de Cerro
CANCHA EN DUDA

Cerro tiene dos ofertas para llevar a Peñarol al interior pero no descarta acordar para ir al Centenario, dijo Alfredo Jaureguiverry

Héctor Villalba
PEÑAROL

La lesión de Héctor "Tito" Villalba: la sanidad de Peñarol confirmó lo que le pasó y descartó el peor pronóstico; mirá lo que dijo Ignacio Ruglio

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos