La selección de Qatar consiguió este martes la clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026 luego de derrotar como local a Emiratos Árabes Unidos en el Estadio Jassim Bin Hamad de Doha, en un encuentro decisivo por la cuarta ronda de las Eliminatorias asiáticas. El uruguayo Sebastián Soria, quien está a punto de festejar sus 42 años, jugó los últimos 30 minutos y se sumó a los festejos.
El futbolista uruguayo que con casi 42 años, clasificó este martes al Mundial 2026 con otra selección
Fue una jornada muy especial para él, ya que volvía al combinado luego de ocho temporadas y media