El futbolista uruguayo que con casi 42 años, clasificó este martes al Mundial 2026 con otra selección

La selección de Qatar consiguió este martes la clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026 luego de derrotar como local a Emiratos Árabes Unidos en el Estadio Jassim Bin Hamad de Doha, en un encuentro decisivo por la cuarta ronda de las Eliminatorias asiáticas. El uruguayo Sebastián Soria , quien está a punto de festejar sus 42 años, jugó los últimos 30 minutos y se sumó a los festejos.

Para él, esta clasificación al Mundial 2026, la segunda de Qatar luego de ser local en la Copa del Mundo pasada, fue una de las grandes alegrías de la jornada.

Pero en realidad, el festejo fue doble, ya que este ante Emiratos Árabes Unidos por las Eliminatorias para la Copa Mundial de 2026, era su regreso a la selección de Qatar, ya que su último partido había sido contra Irán en las Eliminatorias para el Mundial de 2018, que fue hace ocho años, seis meses y 20 días.