Nacional / CIUDAD

Uber reclamó a la Intendencia de Montevideo por baja cantidad de permisarios, pero la administración rechazó el planteo

La Intendencia de Montevideo –que en 2019 había establecido un máximo de 4 mil permisarios– rechazó el recurso de la plataforma de transporte

14 de octubre 2025 - 20:22hs
Uber
Uber AFP

La empresa Uber presentó un recurso ante la Intendencia de Montevideo cuestionando que la comuna no habilite el máximo de permisarios permitidos por la normativa, pero el gobierno departamental rechazó el planteo.

El reclamo de la empresa se basó en su interpretación del decreto departamental que regula el funcionamiento de Uber en la capital. En 2019, un decreto departamental marcó un tope de 4.000 en la cantidad de permisarios habilitados (es decir, dueños de autos que suelen ser los conductores también).

"Se establece un cupo máximo de 4.000 (cuatro mil) permisos para operar en la modalidad de transporte oneroso de pasajeros en vehículos privados contratados a través del uso de plataformas electrónicas", dice el decreto 37.089 de 2019 que modificaba un decreto anterior de 2016.

Luego, la intendencia publicó una reglamentación de este decreto, donde se estableció que la comuna abriría periodos de inscripciones y que el departamento de Moviidad determinaría la cantidad de cupos.

Es ante esta reglamentación que Uber presentó un recurso de reposición.

Porque entiende que "el espíritu" del decreto de 2019 buscaba topear el número de permisarios en 4.000, pero "sin otorgarle a la Intendencia la potestad de decidir cuantos permisarios deben haber" por debajo de esa cifra, según surge de una resolución del 8 de setiembre de este año, donde la intendencia rechaza el recurso.

Uber planteó que se debería aplicar "el principio de legalidad" por el que la intendencia solo puede "aquello que el decreto le permite". Además, indicó que "la limitación del derecho al trabajo es materia reservada a la ley" y que la reglamentación "vulnera tal principio, entre otras consideraciones".

Un poco de contexto

Actualmente, hay alrededor de 2.000 permisarios, es decir, la mitad del máximo habilitado. Los permisos son para aplicaciones de transporte, como la propia Uber o Cabify.

En 2024, cuando había aproximadamente 1.700 permisarios, la intendencia abrió un llamado para que ingresaran nuevos. Era algo que no hacía desde 2018. Se inscribieron 6.274 personas, pero la comuna determinó que se entregarían solo 200 nuevos permisos e hizo un sorteo para elegirlos.

La empresa se quejó entonces de un "patrón de arbitrariedad claro en las decisiones de la intendencia respecto de la industria de la movilidad compartida en Montevideo".

"Lamentamos que, una vez más, la intendencia decida cerrarle las oportunidades económicas a más de 6.000 uruguayos", dijo en un comunicado.

La empresa decía que, para haber llegado al máximo de 4.000, hubiese supuesto ingresar al 35% de los más de 6.000 que se inscribieron al llamado.

Agravios "no son de recibo"

Para la Asesoría Jurídica de la intendencia, el recurso de Uber fue "interpuesto en tiempo y forma", pero desde el punto de vista "sustancial", entiende que "no son de recibo" los agravios.

A su criterio, la reglamentación de 2019 "no excede las potestades conferidas" a la administración.

Dice que un decreto de 2016, el número 36.197, establecía en su artículo 5, "la facultad de la Intendencia de limitar la cantidad máxima de vehículos afectados a la prestación del servicio".

Señala que esto se debía hacer presentando la iniciativa ante la Junta Departamental, como se hizo en un proceso que culminó en el decreto de 2019 que estableció el máximo de 4.000.

Además, para la Asesoría Jurídica de la intendencia, en el decreto de 2019, "lo que se estableció fue la cantidad máxima de permisos o permisarios y no que necesariamente la Intendencia deba dar de alta a 4.000 (cuatro mil) permisos, ya que no se establece una cantidad mínima o un número necesario, sino tan solo el máximo".

Por lo tanto, recomendó que "se desestime el recurso de reposición interpuesto" y la intendencia acató esta recomendación.

Uber Intendencia de Montevideo Montevideo

