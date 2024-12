La alianza inédita en la región que estrenará Uber en Uruguay junto a un servicio de radio taxi

¿Por qué a las apps como Uber o Cabify solo les va mal en Uruguay? Un sistema "patológico" que solo tiene puerta de salida y que no es rentable para los choferes

"De hecho, en el último año ha crecido más del 165% la cantidad de viajes de taxi que tenemos en la plataforma y esta alianza es una apuesta a seguir potenciando al taxi dentro de la movilidad y a poder seguir aportándole tecnología y todo lo que vienen a traer las apps a la movilidad de los montevideanos", continuó en rueda de prensa.

Uber no descarta hacer otras alianzas similares en el futuro, según afirmó Juan Labaqui de la prensa de la empresa. "Mañana puede haber otras, pero hoy estamos muy contentos de que este sea nuestro socio. Quienes hoy estaban buscando una radio para complementar y que sea Uber más la radio, la oportunidad está acá", explicó a El Observador.

En 2015, Uber llegó al Uruguay y se comenzó un enfrentamiento entre los taxistas y la empresa. El gobierno departamental de Montevideo estableció normativas con el fin deequilibrar el contexto para ambos servicios. En 2022, la aplicación permitió que conductores de taxis ofrecieran sus servicios por allí. En ese caso, las tarifas son las mismas que si el viaje se hiciera a partir de parar el taxi en la calle o llamando al 141.

Según datos de Uber, para la mitad de este año 500 taxistas hicieron viajes a través de la aplicación.

A partir del acuerdo con Radio Taxi Punta Gorda esperan que se sumen más. El representante de este servicio, Hugo Abreu, explicó a El Observador que cuentan con entre 70 y 80 taxis, lo que reconoce es "un porcentaje muy bajo en relación con todos los taxis que hay en Montevideo".

Sin embargo, con este acuerdo apuntan a sumar más. Para el dueño del taxi que ya esté en esta radio y empiece a usar Uber también, recibirá una bonificación de $20 mil cuando complete los 50 viajes con la aplicación. Por otra parte, el permisario de Uber que pase a formar parte de Radio Taxi Punta Gorda, no tendrá que pagar los primeros seis meses de radio, que son unos $3 mil mensuales.

Quien no esté en esta radio y tampoco en Uber podrá tener los dos beneficios.

Desde el sindicato del taxi, el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas de Parada, no quisieron dar declaraciones sobre este acuerdo. Dijeron a El Observador que publicarán un comunicado en breves.

20241205 - Elisa Frías, gerente general de Uber en Argentina, Paraguay y Uruguay, y Hugo Abreu de Radio Taxi Punta Gorda Foto: Prensa de Uber

¿Si se suman más conductores, en este caso taxistas, significa que el precio de los Uber va a cambiar, al haber más oferta?

"En la medida que más actores se suman a la aplicación para lo que es estar manejando y ofreciendo viajes, eso debería en algún momento bajar la dinámica. Pero no es inmediato eso", indicó Labaqui, de prensa de Uber.

Agregó también en que siempre va a haber momentos con demanda más alta, como días de lluvia, lugares de concentración, días de partido de fútbol, y "eso no se puede evitar".

Este año, la Intendencia de Montevideo volvió a habilitar el ingreso de permisarios de Uber, después de que lo hiciera por última vez en 2018. Se inscribieron 6.274 personas y la comuna decidió habilitar a 200 personas, lo que generó la molestia de la empresa.

El anuncio de que se seleccionaron 200 personas se dio en noviembre. A partir de entonces, los elegidos contaron con 90 días para completar el proceso de habilitación. Todavía no se venció el plazo.

Desde la empresa, no saben cuándo empezarán a trabajar estos nuevos permisarios. "Depende de la Intendencia de Montevideo", afirmó Labaqui. Por otra parte, no espera "ningún problema" con que los taxistas que usen Uber también no puedan hacerlo de un día para el otro.

Consultado sobre si la entrada de estas 200 personas puede generar una mejora en los tiempos de espera y en los precios de los Uber –para volver a la situación que había durante el auge de la aplicación–, Labaqui se mostró pesimista. Actualmente la reglamentación departamental permite 4.000 permisarios, pero solo hay alrededor de 1700.

"Si le agregas 200, seguís abajo del menos del 50% de lo que te permite la ley. Vamos a estar muy lejos hasta poder recuperar lo de que en otro momento funcionaba distinto", sostuvo.