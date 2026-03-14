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Medica Uruguaya inició proceso para absorber a Cudam: prestadora de salud tiene "déficit operativo"

La absorción tendrá como objetivos "garantizar la continuidad asistencial de todos los usuarios de Cudam" y preservar su "estabilidad laboral"

14 de marzo 2026 - 16:32hs
Archivo: Médica Uruguaya

Archivo: Médica Uruguaya

Foto: Leonardo Carreño

La empresa de prestadora de salud, Médica Uruguaya, inició un proceso para absorber al Centro Uruguayo de Asistencia Médica, más conocida como Cudam.

Los próximos días transcurrirá un "proceso corto de verificación del sistema contable y de la infraestructura" que desembocará en la absorción por parte de la Médica Uruguaya, en lo que el gerente general de esta institución, José Bonanata, calificó como "un camino de ida sin marcha atrás".

La absorción tendrá como objetivos "garantizar la continuidad asistencial de todos los usuarios de Cudam" y preservar su "estabilidad laboral", según un comunicado de la Médica Uruguaya emitido el pasado viernes.

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El Consejo Directivo de la Médica Uruguaya Corporación de Asistencia Médica (Mucam) informó el inicio del proceso, luego de que a iniciativa recibiera el respaldo de la Asamblea de Médicos de Cudam. El gerente general de la Médica dijo que desde Cudam buscaban "una solución para viabilidad", tras detectarse "un déficit operativo" que afecta sobre todo "a las mutualista chicas".

"Médica Uruguaya puede achicar ese déficit", a la vez Cudam tiene "una estructura en el oeste de Montevideo que es atractiva" para la institución que él representa, dijo Bonanata en diálogo con El Observador.

Con esta absorción buscarán "un modelo de gestión eficiente que asegure la sostenibilidad y la excelencia médica en el largo plazo", según el comunicado de la prestadora de salud.

Cudam nació en julio de 1955, bajo el nombre Clínicas Uruguayas de Asistencia Médica, cuando un grupo de doctores la fundaron como una cooperativa de asistencia médica. La institución es conocida hoy en día como el Centro Uruguayo de Asistencia Médica.

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