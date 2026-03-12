Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
22°C
algo de nubes
Viernes:
Mín  19°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Ciencia y Tecnología / INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Uruguay crea con Microsoft un laboratorio de IA para aplicar tecnología en salud, ambiente y gestión pública

El acuerdo entre el LATU y Microsoft prevé una primera etapa de tres años y apunta a desarrollar soluciones de inteligencia artificial con aplicación en salud, sostenibilidad, cultura y gestión pública.

12 de marzo 2026 - 9:18hs
Foto: Presidencia

Foto: Presidencia

Uruguay firmó un acuerdo con Microsoft y el LATU para desarrollar un laboratorio de inteligencia artificial orientado a proyectos de interés público. La iniciativa apunta a crear e implementar soluciones en áreas sociales, sanitarias, ambientales y culturales.

El convenio fue presentado en Torre Ejecutiva y tendrá una primera etapa de tres años. Según lo informado oficialmente, el objetivo es abrir una nueva fase de colaboración para ampliar el uso de la IA en temas vinculados con sostenibilidad, salud, acción humanitaria y preservación cultural.

En los hechos, el laboratorio buscará que la inteligencia artificial tenga aplicaciones concretas en la gestión pública. Entre los usos mencionados aparecen la mejora de servicios públicos, la posibilidad de anticipar determinados procesos y la optimización de tareas dentro de organismos del Estado.

Más noticias
El presidente de la Fundación TAEDA, Mario Montoto
IA

Microsoft y Fundación TAEDA presentaron el libro "Inteligencia Artificial para el Bien"

microsoft cambia el foco de su laboratorio en uruguay: de innovar para empresas a resolver problemas sociales con ia en alianza con el gobierno, instituciones y academia

Microsoft cambia el foco de su laboratorio en Uruguay: de innovar para empresas a resolver problemas sociales con IA en alianza con el gobierno, instituciones y Academia

La presidenta del LATU, Lucila Arboleya, dijo que uno de los cambios que incorpora esta etapa es la concreción de proyectos surgidos desde el sector público. Esos desarrollos podrán provenir de ministerios, intendencias y otras instituciones.

La idea es que esa cooperación permita agilizar procesos y liberar tiempo de trabajo en tareas repetitivas o de menor valor. Según Arboleya, eso puede hacer posible una mejor distribución de la carga horaria hacia actividades más productivas.

Además del desarrollo de herramientas, el acuerdo incluye una línea de fortalecimiento de capacidades locales. Eso abarca transferencia de conocimiento y trabajo conjunto entre organismos públicos, empresas y actores académicos.

Para esta etapa, Uruguay destinará US$ 400.000 a través de agencias del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Microsoft, por su parte, aportará experiencia técnica, especialistas e instrumentos de cofinanciación.

Para qué puede servir y qué plantea el Gobierno sobre su uso

Durante la presentación, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, vinculó el proyecto con el uso estratégico de los datos. Señaló que el país cuenta con un volumen importante de información y que ese activo puede ser utilizado para mejorar servicios, anticipar procesos y generar nuevas oportunidades de trabajo e inversión.

Ese planteo ubica al laboratorio como una herramienta posible para desarrollar soluciones basadas en datos en distintas áreas del Estado. La fuente oficial no detalla proyectos específicos, pero sí marca que la apuesta estará puesta en aplicaciones con impacto público y social.

Sánchez también sostuvo que el desarrollo de inteligencia artificial requiere políticas públicas robustas, reglas claras y criterios éticos. En esa línea, planteó que la discusión no pasa solo por incorporar tecnología, sino por cómo se la gobierna y bajo qué marco se la aplica.

La ministra de Industria, Fernanda Cardona, señaló que la iniciativa cruza innovación, inteligencia artificial y desarrollo productivo. También afirmó que estas herramientas pueden abrir oportunidades laborales, nuevas capacidades y otras formas de producir.

Cardona ubicó el acuerdo dentro de una estrategia más amplia de posicionamiento tecnológico del país. Mencionó como ventajas la conectividad, la latencia, los cables submarinos y la matriz de energía renovable.

El laboratorio, denominado AI for Good Lab, contará además con apoyo de Uruguay Innova, ANDE, ANII, Agesic y Antel. En la actividad participaron autoridades del Gobierno, del LATU y representantes de Microsoft.

La fuente oficial presenta la iniciativa como un paso para llevar la inteligencia artificial a problemas concretos del sector público. El foco, según lo anunciado, estará en desarrollar herramientas con aplicación en salud, ambiente, sostenibilidad, cultura y procesos estatales.

Temas:

Microsoft Uruguay LATU

Seguí leyendo

Las más leídas

Francisco Bustillo pasó a trabajar como asesor del diputado blanco Juan José Olaizola
PARLAMENTO

Francisco Bustillo pasó a trabajar como asesor del diputado blanco Juan José Olaizola

Que alguien ate al perro burgués: dirigente comunista arremetió contra Sánchez tras propuesta de abrir acciones de empresas públicas
CRUCE

"Que alguien ate al perro burgués": dirigente comunista arremetió contra Sánchez tras propuesta de abrir acciones de empresas públicas

Federico Valverde celebra el primero de sus goles para Real Madrid ante Manchester City por Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

La prensa española, incluyendo la catalana, y la inglesa, llenaron de elogios a Federico Valverde por su noche histórica en Champions League

Reliance Class Medium Endurance Cutter de la Guardia Costera
RELIANCE

Gobierno de Orsi confirmó a Estados Unidos su interés de recibir donación de un patrullero de la Guardia Costera

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos