Disney+ incorpora videos verticales al estilo TikTok para navegar su catálogo

Los suscriptores de Disney+ pueden descubrir nuevo contenido relacionado con las películas y los programas de la plataforma con los videos verticales, que están adaptados a la experiencia móvil .

Los videos verticales de Disney+ se encuentran en un nuevo 'feed' al que los usuarios acceden nada más entrar en la aplicación móvil y en el que pueden navegar por escenas y momentos de películas de la propia plataforma de 'streaming', tal y como se hace en TikTok o con los 'reels' de Instagram.

Este nuevo formato pretende que los suscriptores descubran nuevo contenido y vayan más rápido a lo siguiente que quieren ver. "Lleva la magia de las historias de Disney a un formato moderno, atractivo y adaptado a la forma en que los fans ya disfrutan descubriendo videos en dispositivos móviles ", aseguró la compañía en una nota de prensa.

Bajo el nombre de 'verts', estos videos verticales están diseñados para aumentar la participación de los suscriptores, junto con un algoritmo de recomendaciones que muestra contenidos que "se sientan excepcionalmente relevantes y personalizados para cada usuario".

La plataforma de 'streaming' también utilizará los 'verts' para dar visibilidad a su catálogo, lo que puede incluir contenido de creadores, según anticipó.

En enero, en el marco de CES de Las Vegas (Estados Unidos), la vicepresidenta ejecutiva de Gestión de Producto para Disney Entertainment y ESPN, Erin Teague, aseguró que los videos verticales se iban a integrar "de forma que sea natural para los hábitos de los usuarios". Anteriormente, se habían probado en la aplicación de ESPN.