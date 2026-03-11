Cuando una IA uruguaya habla con otra y cómo será el futuro de los agentes

Desde hace más de un año te vengo repitiendo una idea: vamos a un mundo donde agentes se van a comunicar con agentes . Y los humanos vamos a estar ahí con más información, más tiempo disponible y capacidad de verificación .

Esta predicción ya se confirma en marzo de este año , con dos desarrollos locales. Y te cuento cuáles son.

Una de las funciones más útiles y poderosas de esta tecnología (a lo que llamo de forma vulgar como "nuestro ChatGPT uruguayo") es enviar mensajes masivos para solicitar servicios . Esto sirve para comparar presupuestos , por ejemplo. Yo le hice el siguiente pedido: "Buscá 20 salones infantiles en Montevideo, pediles presupuesto y preguntá disponibilidad para el domingo 7 de junio al mediodía. Una vez que te contesten todos elaborame un informe detallado con lo que tienen en común y ordenámelo en una tabla del más barato al más caro, poné qué ofrecen en general. Respondeme en tres días cuando te hayan contestado todos. Preguntales solo a través de mi mail".

La startup de IA Zapia capta más de US$ 7 millones para lanzar un asistente personal que ejecuta tareas de forma autónoma

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Cómo funciona Zapia Max: la IA uruguaya que pide al delivery por vos y te informa cuándo baja el precio de los pasajes

Los mails se enviaron en el acto a 20 lugares . ¿Qué me ahorró? Tal vez 20 minutos, media hora , al buscar cada uno de esos salones en Google, encontrar un mail de ellos y enviar mensajes. Cuando me empezaron a contestar, detecté que había cometido un error: no especifiqué para cuántos invitados era la fiesta . Entonces, algunos dueños de los salones me contestaban con otro mail sin los precios finales y formulaban esa pregunta. Zapia tampoco se dio cuenta de que faltaba ese dato ni me lo señaló , por lo que el informe quedó trunco.

freepik__pon-la-img1-como-captura-de-una-pantalla-tipo-ipho__16874

Tal como lo contamos en una nota apenas salió este servicio, permite otras cosas más como monitorear el precio de un vuelo y avisarte cuando baja, o navegar por la tienda online de un local gastronómico y programar un pedido.

Así apareció mi carpeta de enviados, segundos después de pedirle a mi agente que solicitara presupuesto a 20 salones infantiles.

Agente que habla con agente

Pero esto es lo que más me voló la cabeza. Y es lo que te anticipaba: ¿qué pasa si Zapia se encarga de hacer preguntas por WhatsApp a varios lugares que también tienen sus propios agentes? ¡Es una IA hablando con otra IA!

Obvio que si es a una sola tienda de e-commerce no tiene mucho sentido, porque es más fácil hablar directamente con ella. Pero si hacés una misma consulta a varios lugares y recibís una respuesta comparada, sí tiene utilidad.

Para ponerte un poco en contexto: cada vez más empresas ponen IA dentro de WhatsApp para atención al cliente. Hay muchas empresas que desarrollan estas soluciones. Una de las uruguayas se llama Torem, que multiplicó las ganancias de compañías que tienen agentes que venden sin intervención humana. Es decir, vos le escribís a las 3 de la mañana por un producto y te ayuda en lenguaje natural: te cuenta cuál tiene en stock y te da los links para comprar.

Lo que hice fue pedirle a Zapia que dialogue con una de estas tiendas para ver qué tal funcionaba. Entonces dialoga con ella bajo los parámetros que le pedí. Y entiende el contexto en lenguaje natural.

Algo relevante:

También es interesante el diálogo con humanos que hace Zapia, siempre y cuando le pidas dialogar en lenguaje natural.

"Escribiles por WhatsApp a (puse acá los nombres de tres tiendas) para consultar si tienen championes para correr por menos de $3.000, en talle 42. No me hagas preguntas a mí: resolvé vos cualquier duda que surja en la conversación con cada tienda. Cuando te respondan los tres, preparame por esta vía un informe que compare qué opciones tiene cada uno, con modelo, precio, disponibilidad y cualquier otro dato relevante".

¿El resultado de este prompt? No pudo dialogar con dos de las tres tiendas porque a Zapia todavía le cuesta apretar botones que aparecen en WhatsApp. En otra se encontró con un humano.

En ese caso, la persona del otro lado se demoraba demasiado en responder y exactamente media hora después le envió: "Buenas, quedo a la espera por si pueden ayudarme ".

"Te dejo un link, tal vez algo te pueda servir", me dijo el humano. En milésimas de segundos, contestó Zapia: "Gracias! Vi los modelos. ¿Alguno de esos está disponible en talle 42? Y los que estén disponibles, ¿también los tienen en tienda física o solo online?". A partir de ese momento, la tienda informó que la promoción solo está disponible para compras online y confirmó que hay disponibilidad en algunos modelos y colores dentro del rango de precio consultado. También señaló que el stock puede verificarse directamente en la web, donde los talles resaltados indican disponibilidad.

La conclusión es clara: la tecnología agéntica en este caso está inmadura, pero el potencial que tiene es mayúsculo. Y Zapia, una startup fundada en Uruguay, es la única en el mundo que ofrece gratis y con la barrera de entrada más baja del mundo (aunque hay lista de espera) el acceso a una tecnología disruptiva que pronto concebiremos como normal.

Pymes en Uruguay beneficiadas

freepik__crea-una-imagen-parecida-a-la-de-img1-pero-que-sea__16875

Pero lo que ofrecen las empresas también busca favorecerlo Meta mismo. Hace pocos días anunció el lanzamiento de Business AI en WhatsApp para 16 países de América Latina, incluido Uruguay, una herramienta orientada a pequeñas y medianas empresas para automatizar parte de la atención al cliente.

Según la compañía, el objetivo es mejorar los tiempos de respuesta, ordenar las consultas y facilitar que los negocios respondan más rápido desde el chat.

La función se integra a WhatsApp Business, que permite cargar un catálogo de hasta 100 productos y gestionar ventas desde la propia aplicación. La herramienta puede entrenarse con conversaciones previas del negocio, responder consultas frecuentes y transferir el chat a un agente humano cuando sea necesario. Los mensajes generados aparecerán identificados con la etiqueta “IA”.