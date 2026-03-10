Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Ciencia y Tecnología / EDUCACIÓN

Ceibal prueba una herramienta de IA para adaptar libros de Primaria para niños con discapacidad

El desarrollo se realiza junto a ANEP, UNICEF y OpenAI y busca que todos los estudiantes trabajen con el mismo contenido, pero con adaptaciones.

10 de marzo 2026 - 12:39hs
20250214 Entrevista a la nueva presidenta de Ceibal, Fiorella Haim.

La presidenta de Ceibal, Fiorella Haim, informó que el organismo desarrolla una serie de iniciativas vinculadas a Inteligencia Artificial aplicada a la educación.

Según explicó, esas líneas de trabajo se organizan dentro de un laboratorio regional lanzado el año pasado en el que hay “unos 40 proyectos en curso”, declaró al programa Así Nos Va de Radio Carve.

La jerarca sostuvo que esas iniciativas apuntan a introducir herramientas tecnológicas en distintos procesos educativos con el objetivo es avanzar hacia modelos que permitan “personalizar la educación”.

También mencionó que el foco está puesto en atender la diversidad dentro del aula. En ese sentido, afirmó que la meta es “generar oportunidades para todos quienes están en un aula, que puedan tener distintas situaciones”.

Una herramienta para adaptar los libros de Primaria

Entre los proyectos en desarrollo, Haim mencionó una herramienta centrada en los materiales educativos utilizados en Primaria. El desarrollo se realiza junto a ANEP, UNICEF y OpenAI.

Según detalló, la tecnología busca “transformar los libros de texto que tiene primaria” para generar versiones adaptadas. El objetivo es que esos materiales puedan ajustarse a distintas necesidades dentro del aula.

Haim precisó que el sistema permitiría contar con “el libro de texto adaptado específicamente para distintas situaciones de discapacidad”.

La presidenta de Ceibal sostuvo que el objetivo es mantener un material común para todo el grupo. “Entonces están todos con el mismo libro, pero adaptado a su situación”, afirmó.

En ese esquema, el contenido central del libro no cambia. Lo que varía es la forma en que se presenta para facilitar el acceso según las necesidades de cada estudiante.

Haim indicó que la herramienta todavía se encuentra en desarrollo. El trabajo ya tuvo una primera instancia de evaluación durante el año pasado. Tras esa etapa inicial, el equipo continuó con ajustes técnicos. Según Haim, actualmente están “corrigiendo para que funcione mejor la herramienta”.

Ceibal Inteligencia Artificial Primaria ANEP unicef

