Ceibal inicia reparación gratuita de un modelo de laptop que se recalienta

Ceibal informó que detectó una falla técnica en el modelo de laptop Acrab 2025 que podría provocar el recalentamiento de la batería. Según el organismo, en determinadas circunstancias el problema podría generar daños permanentes en el equipo o incluso riesgo de quemaduras.

Ante esta situación, la institución solicitó a las personas que poseen este dispositivo dejar de utilizarlo, apagarlo y desenchufarlo hasta que sea revisado por los equipos técnicos.

El organismo indicó que ya desarrolló una solución técnica para el problema detectado y las reparaciones serán gratuitas y se realizarán directamente en los centros educativos donde se entregaron estos dispositivos.

El procedimiento implica que las laptops sean entregadas para su revisión por personal técnico de Ceibal.

Para facilitar la gestión, los equipos deberán presentarse claramente identificados.

Cómo se realizará la reparación de las laptops

Las personas que tengan una laptop Acrab 2025 deberán llevarla a su centro educativo para que sea reparada por los equipos técnicos de Ceibal. El organismo pidió que los dispositivos se entreguen sin cargador.

Además, cada equipo deberá estar identificado con nombre, cédula de identidad, teléfono celular y correo electrónico de contacto de la persona usuaria.

Las visitas de los equipos técnicos se realizarán en centros educativos ubicados en Canelones, Colonia, Florida, Lavalleja, Montevideo, Río Negro, Rivera y Soriano.

Ceibal habilitó un calendario de visitas donde se informarán las fechas en que los técnicos acudirán a cada centro educativo. El cronograma puede consultarse en el sitio beneficio.ceibal.edu.uy/visitas.

El organismo también aclaró que no se detectaron inconvenientes técnicos en otros modelos de laptops o tablets de Ceibal. Las reparaciones previstas en los centros educativos se aplican únicamente al modelo Acrab 2025.

Para consultas, Ceibal habilitó las líneas *0800 2342 y 2342 desde celulares, además del correo electrónico [email protected] para atender dudas de familias y centros educativos.