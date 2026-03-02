Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
29°C
cielo claro
Martes:
Mín  20°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Ciencia y Tecnología / ASTRONOMÍA

Cuándo empieza el otoño en Uruguay y cuánto durará

OALM publicó el horario exacto de inicio del otoño en Uruguay y el tiempo total previsto de la estación

2 de marzo 2026 - 17:00hs
Hojas de plátano caídas en otoño
Hojas de plátano caídas en otoño Leonardo Carreño

El Observatorio Astronómico Los Molinos informó que el otoño comenzará el 20 de marzo a las 11:46 en Uruguay.

También difundió la duración total de la estación: 92 días, 17 horas y 38 minutos.

El dato fija un instante preciso para el cambio de estación en el país. La referencia no se presenta como un día completo, sino como una hora exacta.

Más noticias
como funciona zapia max: la ia uruguaya que pide al delivery por vos y te informa cuando baja el precio de los pasajes
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Cómo funciona Zapia Max: la IA uruguaya que pide al delivery por vos y te informa cuándo baja el precio de los pasajes

motorola presento sus nuevos dispositivos para 2026 en uruguay: del rastreador de objetos al modelo ultra premium
LANZAMIENTO

Motorola presentó sus nuevos dispositivos para 2026 en Uruguay: del rastreador de objetos al modelo "ultra premium"

La información difundida por OALM se expresa con precisión de minutos. Ese criterio permite tomar el inicio como punto de partida para el conteo de la estación.

El equinoccio de otoño es el momento en que el Sol cruza el ecuador celeste y queda alineado de tal manera que el día y la noche tienen casi la misma duración en todo el planeta.

Temas:

otoño

Seguí leyendo

Las más leídas

Matías Arezo de Peñarol festeja su gol ante Nacional por el Torneo Apertura
APERTURA

Nacional 0-1 Peñarol: un triunfo de los que perduran en el tiempo, con un nuevo gol de Matías Arezo y la punta del Torneo Apertura para el carbonero

Washington Aguerre 
CLÁSICO

Los tres jugadores de Peñarol que no saludaron a Maximiliano Silvera: Washington Aguerre ya lo había anunciado

Serpiente yarará rescatada por Alternatus Uruguay﻿
RESCATE

Una serpiente yarará fue encontrada en el baño de una casa en Punta Negra: Alternatus la rescató y advirtió por "situación de riesgo"

El Partido Nacional (PN)
PARTIDO NACIONAL

"Construir sin destruir": el cuestionamiento del PN por el primer año de Orsi que fue divulgado por Luis Lacalle Pou

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos