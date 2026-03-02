Cuándo empieza el otoño en Uruguay y cuánto durará

Hojas de plátano caídas en otoño Leonardo Carreño

El Observatorio Astronómico Los Molinos informó que el otoño comenzará el 20 de marzo a las 11:46 en Uruguay.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

También difundió la duración total de la estación: 92 días, 17 horas y 38 minutos.

El dato fija un instante preciso para el cambio de estación en el país. La referencia no se presenta como un día completo, sino como una hora exacta.

La información difundida por OALM se expresa con precisión de minutos. Ese criterio permite tomar el inicio como punto de partida para el conteo de la estación.

El equinoccio de otoño es el momento en que el Sol cruza el ecuador celeste y queda alineado de tal manera que el día y la noche tienen casi la misma duración en todo el planeta.