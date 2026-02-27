Antel alojará tecnología de Google en Uruguay: qué cambia para las empresas

Antel y Google Cloud anunciaron un acuerdo estratégico de colaboración en el que la empresa de telecomunicaciones uruguaya alojará la infraestructura de Google Distributed Cloud (GDC) en su Data Center .

A partir de ese despliegue, Antel prevé ofrecer a las empresas uruguayas una propuesta de nube híbrida . Se trata de un modelo que combina infraestructura de nube pública y privada, con una integración que busca operar ambas de forma coordinada.

En su intervención, el presidente de Antel, Alejandro Paz , enmarcó el acuerdo en el posicionamiento institucional de la empresa. Sostuvo que, a través de esta colaboración, Antel “refuerza su posicionamiento como un actor clave” dentro del ecosistema de la innovación.

FÚTBOL Hay acuerdo entre AUF y Tenfield en el punto clave de AntelTV: quiénes podrán verlo por esa plataforma

FÚTBOL Mirá cuándo se firman los contratos de televisación de la AUF con Antel, DirecTV y Tenfield

Por parte de Google Cloud, la directora general para Argentina, Uruguay y Paraguay, Natalia Scaliter , expresó su expectativa por el vínculo. Señaló su entusiasmo por “la colaboración con un socio estratégico” , en referencia a Antel.

Scaliter agregó que la iniciativa se alinea con una proyección de “apostar a Uruguay”. También dijo que se trata de “poner esa tecnología de última generación”, con foco en “los servicios locales y la soberanía de datos”.

Según pudo saber El Observador, esta nueva tecnología viene a aportar menor latencia a todo lo que es el tráfico local y gubernamental hacia los servicios de Google, ya que al operar desde el datacenter de Pando los datos no tendrían que salir del país ni recorrer rutas internacionales, sino que se accedería a la información prácticamente dentro de la misma red. Eso implica tiempos de respuesta más rápidos, mayor estabilidad en las conexiones y una mejor experiencia para usuarios y organismos públicos que utilizan esas plataformas.

Los mensajes del gobierno: infraestructura, articulación y soberanía de datos

Durante la actividad, la ministra Fernanda Cardona planteó que el acuerdo se inscribe en una línea de trabajo que Uruguay viene desarrollando desde hace tiempo. Lo vinculó con una estrategia de país en materia de infraestructura y políticas públicas. La ministra destacó el recorrido de Antel en ese proceso. “Antel ha construido, a lo largo de los años, una infraestructura absolutamente robusta que posiciona a Uruguay en la región y en el mundo”, afirmó durante el evento.

Cardona subrayó el valor de contar con empresas públicas con capacidad de definir rumbos. Mencionó decisiones estratégicas, desarrollo de políticas, inversión y trabajo articulado con el sector privado y el ecosistema de innovación.

En esa línea, señaló que esa articulación funciona como un diferencial del país. Dijo que se trata de “una senda” que, en su visión, es necesario continuar con iniciativas que sostengan el rumbo de desarrollo planteado.

La jerarca también sostuvo que el diseño de políticas debe pensarse de forma integral. Mencionó la necesidad de integrar la mirada sobre telecomunicaciones, energía e industria, como parte de una planificación coordinada.

“Uruguay tiene una base de infraestructura y de talento nacional que nos permite posicionarnos y estar en la discusión internacional”, expresó Cardona. Enmarcó esa afirmación en el contexto del anuncio y el rol de capacidades locales.

En otro tramo, la ministra se refirió al impacto en conocimiento y capacidades. Señaló que son iniciativas que deben “dejar conocimiento para nuestra gente”, asociándolo a oportunidades y a una agenda de avance tecnológico.

“Es un tema de soberanía y de avance tecnológico que genera oportunidades. Estamos sentando las bases para que la calidad de vida sea diferente”, dijo Cardona. La ministra vinculó esos conceptos con el tipo de acuerdos que se presentan.

Cardona también remarcó condiciones que atribuyó al país para este tipo de proyectos. Indicó que Uruguay ofrece “confiabilidad, certidumbre y reglas claras”, en el marco de un entorno global donde la información gana sensibilidad política y económica.

“Hay un entorno global donde el uso de la información adquiere creciente sensibilidad política y económica. Tenemos la oportunidad de regularlo de forma clara”, expresó. En su mensaje, unió regulación y contexto internacional.

La ministra sostuvo que el país ha demostrado capacidad de articulación con actores globales. “Uruguay ha demostrado que puede articular con actores globales…”, afirmó, y lo asoció con aprendizajes en conectividad y servicios digitales.

En ese sentido, Cardona agregó que “la experiencia acumulada en conectividad internacional, en servicios digitales y en cooperación tecnológica confirma esa capacidad”. Lo planteó como parte del encuadre del acuerdo anunciado en Antel.