La fuerte caída de descargas de ChatGPT tras el escándalo con Anthropic

La cantidad de usuarios de ChatGPT en Estados Unidos cayó de manera abrupta en los últimos días, según datos citados por TechCrunch . El movimiento sucedió luego del acuerdo entre OpenAI y el Departamento de Guerra del gobierno de Donald Trump.

Las cifras principales provienen del proveedor de inteligencia de mercado Sensor Tower , y fueron acompañadas por mediciones de Appfigures y Similarweb , que reportaron patrones consistentes en torno a Claude, el competidor de OpenAI desarrollado por Anthropic, que tras esta noticia subió significativamente en número de usuarios.

¿Las cifras? Las desinstalaciones de ChatGPT saltaron este martes un 295% respecto al sábado 28 de febrero , de acuerdo con Sensor Tower.

Al mismo tiempo, Claude mostró una aceleración de descargas en EEUU que coincidió con un anuncio público de Anthropic. Según Sensor Tower, las descargas de Claude aumentaron 37% en un día el viernes 27 de febrero , y el crecimiento escaló a 51% el sábado 28 de febrero , en una secuencia que se consolidó mientras la conversación sobre el vínculo entre OpenAI y el área de defensa ganaba visibilidad.

Anthropic comunicó que no avanzaría en un acuerdo con el Departamento de Guerra de Estados Unidos porque no logró aceptar las condiciones del contrato. La empresa explicó que tenía preocupaciones sobre el posible uso de la inteligencia artificial para vigilar a ciudadanos estadounidenses de manera masiva y también sobre los riesgos asociados al desarrollo de armamento completamente autónomo.

Ranking en tiendas y reacción en reseñas

La reconfiguración también se reflejó en el ranking del App Store en Estados Unidos. Claude alcanzó el primer puesto en descargas el sábado y se mantuvo allí el lunes 2 de marzo, lo que implicó un salto de más de 20 posiciones frente a aproximadamente una semana antes.

Las reseñas de usuarios aportaron otra señal medible. Sensor Tower registró que las calificaciones de 1 estrella para ChatGPT aumentaron 775% el sábado, y luego crecieron 100% día contra día el domingo; en paralelo, las reseñas de 5 estrellas cayeron 50% durante el mismo período.

Otros medidores reforzaron la tendencia general, aunque con matices en magnitud. Appfigures indicó que el sábado las descargas diarias totales de Claude en EEUU superaron a las de ChatGPT por primera vez, y estimó que las descargas de Claude crecieron 88% en un día ese mismo sábado, una cifra superior a la publicada por Sensor Tower. Además, Appfigures apuntó que Claude pasó a ser la app gratuita No. 1 de iPhone en seis países fuera de EE. UU.: Bélgica, Canadá, Alemania, Luxemburgo, Noruega y Suiza, un dato que el texto presenta como una expansión del fenómeno más allá del mercado estadounidense.

En la misma línea, Similarweb dijo que las descargas de Claude en EEUU durante la última semana fueron alrededor de 20 veces las que había tenido en enero, aunque advirtió que ese crecimiento podría estar explicado por razones “más allá” de los factores políticos.