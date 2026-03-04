Aumenta la oferta y la demanda de "tags" en Uruguay: cuáles son y cuánto cuestan los rastreadores con "usos múltiples"

Te vas a trabajar y te olvidaste de la billetera. Recién te das cuenta cuando llegás a tu trabajo y buscás la tarjeta para ingresar. Esa situación podría evitarse con un rastreador dentro de la billetera: al alejarte, el celular puede avisar con una notificación tipo “te olvidaste la billetera”.

Ese tipo de escena explica por qué en Uruguay está aumentando la oferta y la demanda de rastreadores. Se empezaron a vender más marcas y modelos, y los comercios reportan que la gente los busca porque le resultan útiles para prevenir olvidos y encontrar objetos desde el celular.

En Uruguay, los localizadores tipo tag oscilan desde valores cercanos a los $ 1.000 en sus versiones individuales más accesibles hasta alrededor de US$ 50 por unidad en marcas de mayor posicionamiento. En el caso de los packs de cuatro dispositivos, los precios se ubican entre aproximadamente US$ 80 y US$ 145, según el fabricante y el canal de venta.

Motorola presentó el jueves pasado en Uruguay el Moto Tag 2 , la segunda generación de su rastreador para ubicar pertenencias. La compañía lo enmarcó como una evolución del modelo anterior y lo ubicó dentro de un segmento que se está ampliando, con más opciones disponibles y un interés que también aparece en los reportes de venta de tiendas vinculadas al ecosistema Apple.

En la presentación, Motorola describió al producto como una compra frecuente para el hogar, orientada a quienes quieren rastrear varios objetos o repartirlos entre integrantes de la familia. En ese sentido, afirmó que “lo vendemos en pack de uno y en pack de cuatro para atender a toda la familia”, como forma de cubrir distintos usos con una misma compra.

Motorola trajo a Uruguay Moto Tag 2 en marzo

Motorola indicó que el Moto Tag 2 utiliza Bluetooth 6.0, una conexión de corto alcance entre el tag y el teléfono. En la práctica, esto permite que el celular detecte si el objeto está cerca, que registre cuándo se aleja, y que habilite funciones típicas como hacerlo sonar para encontrarlo en una casa, una oficina o dentro de un bolso.

La compañía también señaló que incorpora Ultra Wide Band (UWB). En lenguaje simple, UWB es una tecnología que sirve para ubic

ar un objeto con mayor precisión a corta distancia, como cuando el tag está en la misma habitación pero no a la vista. Básicamente te indica con una flecha hacia dónde está el producto. Tiene una especificidad que, en caso de que no disponga de esta tecnología, solo te indica que estás cerca o lejos. Según Motorola, esta función depende de que el teléfono del usuario también tenga UWB, porque ambos equipos deben ser compatibles para aprovechar esa búsqueda más exacta.

Otro eje del anuncio fue la autonomía. Motorola afirmó que el Moto Tag 2 ofrece hasta 600 días de uso con una sola pila, y comparó ese dato con el modelo anterior, que según la marca llegaba a “hasta 300 días”. También indicó que utiliza una pila tipo CR, el formato redondo que se usa de manera habitual en este tipo de rastreadores.

En materia de resistencia, Motorola dijo que pasó de IP67 a IP68. En términos cotidianos, lo presentó como una mejora para que el dispositivo esté más protegido frente a polvo y agua en situaciones comunes, como salpicaduras o una inmersión accidental por un tiempo, de acuerdo con el estándar que citó la empresa. Además, sostuvo que no cambió el formato físico del producto, para que quienes ya tenían accesorios o soportes del modelo anterior puedan seguir usándolos.

José Medina Walker, gerente regional de Motorola, aseguró a El Observador que en el último año se vendieron 1.600 Moto Tag y que “desde su lanzamiento la demanda ha ido aumentando trimestre a trimestre”. Para 2026, señaló que la empresa planifica un crecimiento del 54%.

“Hoy más que nunca, nuestros clientes buscan seguridad, practicidad y control en su día a día. Y ahí es donde Moto Tag marca la diferencia”, agregó. También dijo que el perfil de usuario “es amplio y diverso” y que, entre jóvenes, el producto se integra a la rutina para mantener ubicados “llaves, bicicletas, mochilas o incluso billeteras y equipajes”.

En segmentos de edades más avanzadas, Medina Walker planteó que el rastreador “evoluciona de un accesorio a una solución de valor” y que se vuelve un aliado para viajes, equipaje y objetos importantes. “Es una herramienta que brinda tranquilidad, controla riesgos y aporta organización sin esfuerzo”, afirmó.

Según el gerente regional, el uso tiende a expandirse luego de la primera experiencia. “Una vez que el usuario hace su primera prueba y entiende el valor que aporta, vuelve a comprar. Amplía su cobertura, suma nuevos objetos y recomienda el producto”, dijo. Y añadió: “Es mucho más que una venta, apuntamos a construir un hábito y un ecosistema alrededor de la tranquilidad del cliente”.

Samsung, Xiaomi y otras marcas

El viernes pasado, Xiaomi lanzó en Uruguay el Xiaomi Tag, un localizador que apunta a un uso similar: encontrar objetos y prevenir olvidos. La marca lo posicionó con foco en compatibilidad y precio, y señaló que puede funcionar tanto con teléfonos Android como con iPhone.

Esa compatibilidad, sin embargo, no implica uso simultáneo en ambos sistemas. El dispositivo queda asociado al ecosistema en el que se configura primero y, si la persona quiere cambiarlo más adelante, debe restablecerlo y volver a configurarlo en el otro sistema.

En cuanto a la forma de ubicarlo, Xiaomi indicó que trabaja con Bluetooth 5.4 y que no incorpora Ultra Wide Band. En la práctica, esto implica que la búsqueda se apoya en la intensidad de la señal de Bluetooth y en funciones como el sonido del tag, en lugar de una guía más precisa para “apuntar” hacia el objeto.

El Xiaomi Tag incorpora NFC, una tecnología de “toque” a muy corta distancia que permite abrir información asociada al dispositivo al acercar el teléfono. Vinculado a iPhone, se puede reportar como perdido y sumar datos de contacto para facilitar la devolución, según la descripción del producto.

En autonomía, se indicó que la pila dura un año y que utiliza una CR2032, un formato común y reemplazable. Sobre el precio, se informó que en Uruguay se lanza a US$ 25 por unidad y que está disponible en la web de Xiaomi en Uruguay.

En cuanto a Samsung, el principal dispositivo de rastreo que se comercializa actualmente es el Galaxy SmartTag2. El dispositivo se vincula con celulares Samsung Galaxy a través de la aplicación SmartThings y utiliza tecnología Bluetooth de bajo consumo para mostrar la ubicación aproximada del objeto en un mapa. Además, permite activar un sonido cuando el artículo está cerca y, en modelos compatibles, ofrece una función de búsqueda más precisa mediante banda ultraancha ). Cuenta con batería reemplazable tipo CR2032, autonomía de hasta más de un año y resistencia al agua y al polvo con certificación IP67.

El empresario Tristán Larcade, socio de Market.com.uy, una compañía con 45 puntos de venta en todo el país, describió a los rastreadores como un producto que “ha evolucionado muy bien” en precio, ventas y prestaciones. En su visión, el salto más relevante fue que dejó de ser algo “exclusivo para el ecosistema Apple” y que, con la incorporación del producto en Android, “la potencia es enorme, las posibilidades son enormes y los usos son enormes”.

Larcade enumeró usos que van desde valijas de viaje y mochilas escolares hasta el seguimiento de mascotas. También señaló que algunos consumidores los colocan ocultos en motos para intentar seguirlas en caso de robo, en un contexto donde, según dijo, “las motos se roban mucho”.

Market.com.uy, de acuerdo con su testimonio, representa una marca llamada Mili. Larcade explicó que al principio le costó moverse en ventas, pero que “en los meses se ha incrementado mucho”, aunque aclaró que no cuenta con porcentajes para cuantificarlo.

Entre los motivos del crecimiento, mencionó que es un producto “muy accesible” y “fácil de configurar”, y remarcó que no requiere pagar un abono. Según explicó, con el sistema de localización de Android “ya lo podés usar y no tiene costo”, lo que para él vuelve la propuesta “muy conveniente”.

Larcade también describió un patrón de consumo recurrente: la gente empieza pensando en comprar uno y, al conocer los usos, termina necesitando varios. “Necesitás uno para tu moto, uno para la mascota, uno para la billetera, uno para la valija o mochila”, dijo, y vinculó esa lógica con que los fabricantes ofrezcan combos de cuatro rastreadores.

Ecosistema Apple: ventas en alza, faltantes y más formatos alrededor del AirTag

En el canal de venta, Maximstore, una tienda autorizada de Apple con local en Punta del Este, reportó un incremento sostenido del interés. Según la empresa, se vendieron aproximadamente 300 AirTag en el último año, un volumen que para el comercio se aceleró de forma marcada en el tramo más reciente.

Maximstore estimó que aproximadamente la mitad de esas ventas se concentró en los últimos cuatro meses. En su explicación, combinó tres factores: una tendencia ascendente del producto en Uruguay, una temporada particularmente buena en Punta del Este y la apertura de la tienda oficial de Maximstore en Mercado Libre, canal en el que el producto tuvo una excelente recepción.

Como consecuencia de ese crecimiento, la empresa señaló que está sin stock desde hace 2 a 3 semanas, aunque anticipó que ingresará nueva mercadería. También indicó que no cuenta con una base previa para medir crecimiento interanual, pero estimó que el volumen de ventas podría duplicarse por la tendencia del producto y por el crecimiento propio del negocio.

Sobre el perfil de clientes, Maximstore lo describió como variado. En tienda física predomina el público de Maldonado y quienes visitan la zona, mientras que las ventas con envío alcanzan a todo el país. Además, subrayó que se trata de un producto fuertemente asociado a usuarios de iPhone, porque su funcionamiento está directamente vinculado a ese ecosistema.

El AirTag utiliza para el rastreo la red de iPhones. Si alguien se olvida la billetera en un restaurante y está a 50 kilómetros, puede igualmente saber dónde quedó: si pasa cualquier iPhone cerca de ese AirTag, el localizador se conecta automáticamente a través de ese iPhone y envía una ubicación al dueño. Además, suma funciones como marcarlo como perdido o robado.

El alcance directo del rastreador es corto, pero al usar la red de iPhones la cobertura se vuelve mucho más amplia. En la práctica el alcance es “ilimitado” mientras el objeto esté en una zona donde haya iPhones cerca, como una ciudad. Distinto sería si se pierde en el medio del campo, donde no haya dispositivos Apple alrededor.

Desde Mundomac, Cecilia Dutra describió una demanda sostenida del AirTag. “Es un producto solicitado”, afirmó, y agregó que cuando hay inventario “se vende muy bien”. También sostuvo que el año pasado hubo dificultades para conseguir AirTag de una unidad por un tema de proveedor para la región.

Dutra se refirió además a expectativas sobre disponibilidad futura. “Ahora con el AirTag 2 esperamos que el stock mejore y se siga y aumente la venta”, dijo. En paralelo, indicó que el interés se expandió más allá de Apple: “Aparte de Apple muchas marcas de accesorios han generado su producto”, y señaló formatos pensados para “llave, pasaporte, billetera”.

En iPlace, Mariana de los Santos Ruete también vinculó el fenómeno a un crecimiento de la categoría. “Si es un producto que viene creciendo cada vez más!!”, afirmó. Y sostuvo que tanto AirTag como un Smart Tag de su marca “apenas llegan se agotan”, por la alta rotación cuando hay unidades disponibles.