Amplían la lista de uruguayos detenidos por el ICE de Estados Unidos: ya superan la decena, ¿quiénes son?

La nómina titulada Worst of the Worst, contiene en el corte de marzo 2026, los nombres de 11 ciudadanos uruguayos, marcando así un crecimiento del 37%.

4 de marzo 2026 - 12:46hs
ICE URUGUAY

La nómina titulada Worst of the Worst, contiene en el corte de marzo 2026, los nombres de 11 ciudadanos uruguayos, tres más de los reportados en enero, marcando así un crecimiento del 37%.

¿Quiénes son los uruguayos en la lista negra del ICE de Estados Unidos, calificados como "lo peor de lo peor"?

Además de los ocho ciudadanos uruguayos reportados en enero, ahora se sumaron otras 3 personas con la misma nacionalidad, acusados de delito sexual contra menores, posesión y tráfico de drogas y robo.

  • PABLO VIDARTE HERNÁNDEZ: Condenado por Tráfico de drogas, heroína, cocaína - Venta | Detenido: Fort Dix, Nueva Jersey
  • JUAN ALFONSO RODRÍGUEZ: Condenado por Conducir bajo la influencia del alcohol | Detenido: Islandia, Nueva York
  • CATALINA AMARILLO: Condenada por Hurto de Institución Bancaria, Robo de Identidad (70AA) | Detenida: Lagos de Miami, Florida
  • EMILANO CAÑAS: Condenado por Posesión de drogas | Detenido: Nápoles, Florida
  • JOSÉ SAPPIA RODRÍGUEZ: Condenado por Robo con fractura | Detenido: Cherryville, Carolina del Norte
  • LUCAS NIEVAS FERREIRA: Condenado por Tráfico de drogas, cocaína - Venta | Detenido: Stafford, Virginia
  • ANTHONY RICHARD GONZÁLEZ: Condenado por Incendio provocado, robo | Detenido: Jacksonville, Florida
  • RODY ZAPATA-HALCÓN: Condenado por Explotación de un menor | Detenido: Oxford, Wisconsin

¿Quiénes son los tres uruguayos que se sumaron a la lista negra del ICE de Estados Unidos, calificados como "lo peor de lo peor"?

CARLOS ARAUJO

Detenido en Massachusetts | Acusado de delito sexual contra menores

image

JUAN ABUD

Detenido en Filadelfia | Acusado de posesión y tráfico de drogas

image

MARTÍN ESPINOSA

Detenido en Miami | Acusado de robo y/o hurto

Temas:

uruguayos ICE Estados Unidos

