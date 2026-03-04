El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos actualizó la lista de los “peores criminales extranjeros” arrestados en múltiples redadas llevadas a cabo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Amplían la lista de uruguayos detenidos por el ICE de Estados Unidos: ya superan la decena, ¿quiénes son?
La nómina titulada Worst of the Worst, contiene en el corte de marzo 2026, los nombres de 11 ciudadanos uruguayos, marcando así un crecimiento del 37%.