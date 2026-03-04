Amplían la lista de uruguayos detenidos por el ICE de Estados Unidos: ya superan la decena, ¿quiénes son?

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos actualizó la lista de los “peores criminales extranjeros” arrestados en múltiples redadas llevadas a cabo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

La nómina titulada Worst of the Worst, contiene en el corte de marzo 2026, los nombres de 11 ciudadanos uruguayos, tres más de los reportados en enero, marcando así un crecimiento del 37%.

¿Quiénes son los uruguayos en la lista negra del ICE de Estados Unidos, calificados como "lo peor de lo peor"? Además de los ocho ciudadanos uruguayos reportados en enero, ahora se sumaron otras 3 personas con la misma nacionalidad, acusados de delito sexual contra menores, posesión y tráfico de drogas y robo.

Los ocho uruguayos reportados en enero por el ICE de Estados Unidos, calificados como "lo peor de lo peor PABLO VIDARTE HERNÁNDEZ: Condenado por Tráfico de drogas, heroína, cocaína - Venta | Detenido: Fort Dix, Nueva Jersey

JUAN ALFONSO RODRÍGUEZ: Condenado por Conducir bajo la influencia del alcohol | Detenido: Islandia, Nueva York

CATALINA AMARILLO: Condenada por Hurto de Institución Bancaria, Robo de Identidad (70AA) | Detenida: Lagos de Miami, Florida

EMILANO CAÑAS: Condenado por Posesión de drogas | Detenido: Nápoles, Florida

JOSÉ SAPPIA RODRÍGUEZ: Condenado por Robo con fractura | Detenido: Cherryville, Carolina del Norte

LUCAS NIEVAS FERREIRA: Condenado por Tráfico de drogas, cocaína - Venta | Detenido: Stafford, Virginia

ANTHONY RICHARD GONZÁLEZ: Condenado por Incendio provocado, robo | Detenido: Jacksonville, Florida

RODY ZAPATA-HALCÓN: Condenado por Explotación de un menor | Detenido: Oxford, Wisconsin ¿Quiénes son los tres uruguayos que se sumaron a la lista negra del ICE de Estados Unidos, calificados como "lo peor de lo peor"? CARLOS ARAUJO

Detenido en Massachusetts | Acusado de delito sexual contra menores image JUAN ABUD Detenido en Filadelfia | Acusado de posesión y tráfico de drogas image MARTÍN ESPINOSA Detenido en Miami | Acusado de robo y/o hurto